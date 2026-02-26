Chayanne volvió a brillar en su segundo show en el Movistar Arena

El cantante puertorriqueño Chayanne dio otra muestra de su magnetismo con el público y cautivó a los espectadores en su segundo show en el Movistar Arena, en el marco de su gira mundial "Bailemos otra vez Tour 2026".

El músico, quien hacía cinco años no venía al país y regresó con auspicio de Fenix Entertainment, redondeó otra actuación brillante con su repertorio de temas y baile, con canciones como "Provócame" "Torero", "Salomé" y "Dejaría todo", entre las más salientes.

Luego de su recital del martes pasado y a la espera de otros tres en el Movistar Arena (1, 4 y 7 de marzo) y otro más el 13 de marzo en el estadio de Vélez -todos con entradas agotadas-, Chayanne también apeló a nuevos éxitos como "Bailando Bachata". En tanto, este viernes se presentará con Córdoba.

Otros temas que desplegó el músico fueron "Boom Boom" y "Caprichosa", pero tampoco faltó el segmento romántico, en el que miles de fanáticas se emocionaron con hits como "Y tú te vas", "Yo te amo", "Candela", "Tu pirata", "Completamente enamorados" y "Si nos quedara poco tiempo".

El próximo encuentro del músico puertorriqueño, será el domingo 1 de marzo en el mismo Movistar Arena, donde se espera nuevamente un estadio colmado a pleno.

Chayanne tiene una larga trayectoria en la música y más de 50 millones de álbumes vendidos y una vez más dejó en claro por qué es uno de los artistas que trascienden en el tiempo con sus melodías.

Fuente: Noticias Argentinas.