Se formalizó la convocatoria para el 1° de marzo de la Asamblea Legislativa y el presidente hablará a las 21

El presidente Javier Milei dará su discurso a las 21 del 1° de marzo para inaugurar la Asamblea Legislativa.

Luego que se conociera el miércoles pasado en el Boletín Oficial que el presidente Javier Milei hablará desde las 21 de este domingo en la apertura de sesiones ordinarias, fue convocada formalmente la Asamblea Legislativa para las 20.

Como es habitual, una hora antes del discurso presidencial se cita a senadores y diputados nacionales a hacerse presentes en el recinto de la Cámara baja para abrir formalmente la ceremonia, cosa que termina ocurriendo aproximadamente media hora después del horario fijado.

La Asamblea estará a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado. Una vez abierta la sesión se designan a los legisladores que integrarán las comisiones de recepción exterior e interior y se pasa a un cuarto intermedio hasta el arribo del presidente.

Este miércoles fue publicado el decreto 107/26 del PEN, donde se formalizó que Milei dará su discurso en el Congreso (será la tercera apertura de un periodo legislativo) a partir de las 21.

Se trata de un horario que el mandatario ya tomó por costumbre, pero que es infrecuente en relación a las anteriores administraciones que realizaban esos actos en hora del mediodía.

Producto genuino de la televisión, Milei sorprendió en 2024 al anunciar que realizaría su presentación en horas de la noche, eligiendo el prime time para sus presentaciones, consignó el portal Parlamentario.

Repitió esa conducta cuando, en un hecho inusual, presentó el proyecto de ley de Presupuesto 2025 (en septiembre de 2024) dentro del recinto de la Cámara de Diputados.

De acuerdo al inciso 8 del artículo 99 de la Constitución Nacional, el presidente “hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.

Se espera que este domingo el presidente exhiba los resultados en torno a los proyectos tratados en extraordinarias (con la Reforma Laboral como punto saliente) y anuncie un paquete de reformas que La Libertad Avanza proyecta para este año, con la intención de Milei de que este sea “el Congreso más reformista” de los últimos años.

En un escenario distinto al de los dos primeros años de su mandato, llegará a un Parlamento donde los bloques del oficialismo se encuentran robustecidos. Tras el discurso, Milei convocó a sus legisladores a un asado en Olivos.

El decreto 107/26 del PEN

