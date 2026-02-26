Unión pisó fuerte en Junín, le ganó a Sarmiento y logró su primer triunfo de visitante

Unión de Santa Fe superó a Sarmiento de Junín, como visitante, por 3 a 1 y festejó en el cruce interzonal de la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo de Leonardo Carol Madelón consiguió su segundo triunfo consecutivo (venía de vencer a Aldosivi), con goles de Julián Palacios, Braian Cuello y el exPatronato Cristian Tarragona; Junior Marabel cumplió la ley del ex y descontó con colaboración de Matías Mansilla en el complemento.

El conjunto Tatengue salió a comerse la cancha y a los 12 minutos ya ganaba 2-0 en el Eva Perón. Los volantes externos, Julián Palacios y Braian Cuello, fueron los verdugos con dos remates similares: disparos de media distancia que se acomodaron contra los palos de un Burrai sin respuestas. En ambas jugadas fue clave la lectura de Rafael Profini, quien se vistió de enlace para asistir y romper líneas en un primer tiempo que rozó la perfección para la visita.

La superioridad de Unión no fue solo en el marcador, sino también en lo estratégico y físico. El equipo de Leonardo Madelón manejó la pelota con criterio y asfixió a un Sarmiento desorientado. Incluso cuando el local intentó reaccionar, se topó con la seguridad de Matías Mansilla, quien le ganó un mano a mano determinante a Contrera. En el fondo, la solidez de Ludueña permitió que el mediocampo jugara con total soltura.

En el inicio del complemento, pese a los tres cambios introducidos por el exDT de Patronato Facundo Sava para intentar torcer el rumbo, el libreto no cambió. Otra vez apareció Profini para habilitar a Cristian Tarragona, quien dentro del área demostró su jerarquía y colocó el 3-0 junto al poste izquierdo. Parecía partido liquidado, pero una falla de cálculo de Mansilla tras un centro aislado le permitió a Junior Marabel marcar el descuento y cumplir con la inexorable "ley del ex".

Pese al gol local, Madelón refrescó el equipo con los ingresos de Giaccone, Solari y Misael Aguirre para mantener la intensidad ofensiva y no replegarse. Aunque sobre el final Sarmiento inquietó con centros y un remate de Marabel que se estrelló en el palo, la victoria santafesina nunca estuvo en riesgo real.

Con este resultado, Unión quedó con 11 puntos en la Zona A y se afianzó en puestos de clasificación para los playoffs (se ubica cuarto). Sarmiento, por su parte, quedó con seis unidades en el 12º lugar de la Zona B y mira de reojo la tabla por la permanencia en Primera División.