Tras un nuevo aniversario de su muerte, recuerdan el legado de Linares Cardozo

Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del músico entrerriano Linares Cardozo, el conductor radial Elpidio Félix Sosa (del programa Entre Amigos del Folclore, que se emite por FM Litoral) le dedicó un emotivo y documentado repaso a su obra a través de un escrito titulado "Algo sobre la historia musical de Linares Cardozo". En su intervención, puso el foco en la discografía del artista y en la vigencia de su legado.

En primer lugar, Sosa advirtió sobre la escasez de información precisa en torno a las grabaciones del autor paceño. “Cuando digo algo es porque no existen muchos datos sobre lo que grabó Linares. En principio, los recatados son siete larga duración, donde algunos no tienen fecha de grabación”, señaló, marcando las dificultades para reconstruir con exactitud su producción.

Luego detalló los primeros trabajos registrados en la década del setenta: “Graba en el sello así en el año 1972, canción de Cuna Costera. En el año 1973, en el sello Microfón, graba siempre Entre Ríos. En el año 1974, también en el sello Microfón, graba Coplas a mi Barranca”.

Sobre este último disco, Sosa destacó una singularidad artística que atraviesa buena parte de la obra de Cardozo: “Con la particularidad de este larga duración de doce temas, como los demás, que la tapa del disco es una pintura de él. Y en este, es el único de los siete que rescaté que tiene dos temas que no son de su autoría la letra. Uno es Chasque para la Costa, con la poesía de Julio Miño, y el otro es La Lanza, con la poesía de Daniel Elías en el sello Microfón”.

El recorrido continuó con las grabaciones posteriores: “En el año 1977, graba Coplas del Caracolero, también para el sello Microfón. Luego, en 1980, graba Dos Ríos y Un Solo Amor, en el mismo sello anterior. Sin fecha, se re edita canción de Cuna Costera por Microfón, pero con una pintura de su autoría en la tapa del disco”.

Sosa también hizo referencia a un trabajo editado sin fecha precisa: “También, sin fecha de grabación, sale por el prestigioso sello CBS, y para mí, su último trabajo de grabación llamado Entrerrianos”.

Más allá del detalle discográfico, el conductor radial subrayó la proyección de su figura con el paso del tiempo. “A través del tiempo, luego de su muerte, y a pesar de que los músicos jóvenes de Entre Ríos todavía no interpretan sus temas, la figura de Linares Cardozo, en vez de ser olvidado, se acrecienta día a día. Hace muy poco, el cantante internacional Jairo grabó Peoncito de Estancia, acompañado por Raúl Barbosa”.

Finalmente, recordó los datos biográficos del artista: “Linares Cardozo, cuyo verdadero nombre es Rubén Martínez Solís, nació en la ciudad de La Paz el 29 de octubre de 1920, y falleció en Paraná el 16 de febrero de 1996”.