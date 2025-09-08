Milei conformará una mesa política nacional y convocará al diálogo a los gobernadores

"El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo", informó el portavoz en su cuenta de "X".

En el mensaje, Adorni comunicó que, en paralelo a la conformación de la mesa política nacional, Milei también "instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores", aunque evitó precisar cuándo serán llamados y si se trabajarán sobre algunos proyectos en particular.

Por otro lado, Adorni dio a conocer que la mesa política de la Provincia de Buenos Aires "se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial".