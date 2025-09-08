Milei conformará una mesa política nacional y convocará al diálogo a los gobernadores

Luego de la derrota ante Fuerza Patria en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei tomó la decisión de conformar una mesa política nacional con los principales actores del Gobierno y, en paralelo, convocará al diálogo a los gobernadores.
La decisión fue comunicada esta tarde por el vocero Manuel Adorni, en el marco de las reuniones que se llevaron a cabo durante la jornada en Casa Rosada, en virtud del revés que recibió La Libertad Avanza frente al peronismo en los comicios de anoche.
"El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo", informó el portavoz en su cuenta de "X".
En el mensaje, Adorni comunicó que, en paralelo a la conformación de la mesa política nacional, Milei también "instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores", aunque evitó precisar cuándo serán llamados y si se trabajarán sobre algunos proyectos en particular.
Por otro lado, Adorni dio a conocer que la mesa política de la Provincia de Buenos Aires "se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial".
