Gaillard y Rubattino felicitaron a Kicillof y llamaron a "ponerle un freno a Milei en Entre Ríos"

Las candidatas de la Lista 503 Carolina Gaillard y Paola Rubattino felicitaron al gobernador Axel Kicillof, a los candidatos y a la militancia de la Provincia de Buenos Aires por la victoria electoral de este domingo. "Es un freno a Milei que tenemos que reforzar en Entre Ríos", expresaron.

“El mensaje es claro: la gente no puede más con este ajuste brutal y no banca ni coimas, ni maltratos, ni represión, ni censura”, enumeró Gaillard, según se informó en un comunicado de prensa.

La candidata a senadora nacional agregó: “Este resultado es un freno a Milei y su políticas de crueldad por parte del pueblo argentino. Tenemos que reforzarlo en octubre en Entre Ríos con el voto a la Lista 503, que encabezamos junto a Paola Rubattino", señaló.

“La proscripción de la principal líder de oposición hace que esta victoria tenga más impacto todavía. Es una clara manifestación de que el pueblo está de pie pese a tantos golpes y va a las urnas a defender su salario, su salud, sus remedios, su plato en la mesa, su educación y su dignidad”, agregó.

Rubattino, candidata a diputada nacional, indicó por su parte: “Este resultado marca también que no alcanza con indignarse en silencio o escribir en las redes. La democracia, la participación y el voto son los derechos mas potentes que tenemos como ciudadanos y es nuestra responsabilidad ejercerlos”, concluyó.