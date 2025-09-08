Más de 40 marcas y emprendedores entrerrianos participarán de la Feria del Centro

El evento se desarrollará el 12, 13 y 14 de septiembre en el Centro Cultural Córdoba, de esa ciudad. Es una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los gobiernos provinciales de Santa Fe y Córdoba.

La Feria del Centro es una plataforma regional que promueve el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas de la Región Centro del país, visibilizando la producción local, fomentando la circulación de bienes culturales y generando oportunidades concretas de comercialización, articulación e intercambio.

El acto de inauguración se realizará este viernes 12 de septiembre a las 18.30. Mientras que, el sábado a las 18.30 se proyectarán cortos del Festival de Cine de Entre Ríos (Ficer); y el domingo será la Noche de Entre Ríos, con la actuación a las 20 del grupo de Concordia, Maniquí. Por otra parte, el horario de apertura de la Feria es de 15 a 21.30.

Cabe destacar que los seleccionados surgieron de una convocatoria abierta con un jurado regional en los rubros diseño de indumentaria, accesorios o complementos (incluye joyería), objetos utilitarios o decorativos (incluye arte impreso), diseño sustentable o biodegradable, y editoriales independientes y sellos editoriales.

La convocatoria en Entre Ríos se realizó a través de la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas de la provincia.

Los emprendimientos que participarán de la Feria del Centro accederán a un espacio expositivo gratuito con mobiliario incluido, oportunidad de exhibir y vender sus productos, participación en actividades formativas, espacios de networking y ruedas de vínculos comerciales, al mismo tiempo que tendrán oportunidad de integrar una red regional de productores y gestores culturales.