La prosecretaria Electoral de la provincia, Narubi Godoy, informó que se habilitó la inscripción de autoridades de mesa para las elecciones del 26 de octubre. Quienes desean inscribirse pueden hacerlo de manera presencial o virtual.

“Si es de manera presencial, pueden acercarse a la sede de la Secretaría Electoral Nacional, ubicada en calle Urquiza 840 de la ciudad de Paraná o en cualquier oficina del Correo Argentino, completando los formularios que están disponibles allí”, detalló a Canal 9.

“De manera virtual es muy simple también porque pueden hacerlo ingresando al sitio web de la Cámara Nacional Electoral: www.electoral.gob.ar, allí seleccionan el ícono de Elecciones 2025, ingresan al Registro de Postulantes de Autoridades de Mesa y seleccionan la provincia de Entre Ríos. Recomendamos que quienes realicen la inscripción de esta manera tengan escaneado su DNI ya que para completar la solicitud lo van a necesitar”, indicó Godoy.

Los requisitos que establece la Legislación para poder ser autoridad de mesa son: ser mayor de 18 años, no estar afiliado a ningún partido político y tener domicilio en Entre Ríos.

“Es importante aclarar que por el solo hecho de inscribirse como postulante no necesariamente implica que van a ser designados por la Junta Nacional Electoral para desempeñarse como autoridad de mesa. Para la confirmación deben esperar la notificación que les va a llegar a su domicilio por escrito con la constancia de designación”, expresó.

En cuanto a lo económico, el Poder Ejecutivo estableció el importe de $40.000 en concepto de viático para quien efectivamente se desempeñe como autoridad de mesa el domingo 26 de octubre. Y, a su vez, estableció un monto adicional de $40.000 también en concepto de capacitación. O sea que, quien se capacite antes de las elecciones y concurra a desempeñar la labor como autoridad de mesa, va a percibir un importe total de $80.000“, señaló.

En cuanto a las capacitaciones, la prosecretaria nos decía: “Serán presenciales y virtuales y cualquier persona interesada puede realizarlas. De manera virtual, la Cámara Nacional Electoral ofrece el contenido en el mismo sitio web mencionado anteriormente: www.electoral.gob.ar, donde se les emitirá un certificado para poder acreditar que realizaron la capacitación. También habrá presenciales en la ciudad de Paraná a cargo de la Secretaría Nacional Electoral que se van a dictar dos semanas antes de las elecciones”.

“A su vez se han suscripto convenios con las universidades que tienen sede en Entre Ríos para poder brindar capacitaciones presenciales en toda la provincia”.

“En Entre Ríos hay un alto nivel de presentismo de autoridades de mesa, por lo que queremos transmitir tranquilidad a los ciudadanos de que se acerquen a votar temprano sin problema. Además, vamos a estar capacitando a la ciudadanía ya que en estas elecciones, por primera vez en Entre Ríos, votaremos con la Boleta Única Papel (BUP) por lo que es fundamental que las autoridades que ya tengan experiencias en elecciones anteriores también se capaciten”.