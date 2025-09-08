Santa Fe y Paraná reciben el show en vivo de Héctor Rossi

El locutor y productor de radio y televisión Héctor Rossi llegará este fin de semana a Santa Fe y Paraná con su exitoso espectáculo "Trasnoche Paranormal Cara a Cara", una propuesta que lleva al escenario las historias y relatos que lo acompañaron durante más de una década en la radio nocturna. El show tendrá lugar el sábado 13 de septiembre a las 21:00 en el Centro Cultural Provincial "Francisco Paco Urondo" de la ciudad de Santa Fe, y continuará el domingo 14 en Paraná, en el Salón de Eventos del Neo Casino (Avenida Etchevehere 331), donde las puertas se abrirán a las 20:30.

Con más de once años al frente de "Trasnoche Paranormal" en la radio POP 101.5, Rossi decidió trasladar esa experiencia al formato teatral, con la particularidad de que el público puede escuchar de su propia voz historias de misterio, relatos y experiencias que exceden lo cotidiano. La premisa de este espectáculo es compartir frente a frente lo que hasta ahora era parte de un ritual nocturno transmitido por el aire radial. "Este show es real", subraya el propio Rossi en la difusión de la propuesta, enfatizando en la autenticidad de los relatos que se narran en cada función.

Héctor Rossi es Locutor Nacional, egresado del ISER, y su voz acompañó a generaciones de oyentes. Durante quince años fue la marca de "Intrusos", el programa de espectáculos conducido por Jorge Rial. Es la voz oficial de Warner Argentina y formó parte de la programación de las principales radios del país. Actualmente, su labor está puesta en POP 101.5 con la conducción de "Trasnoche 26" en Canal 26, donde cada medianoche aparece en televisión.

A lo largo de su carrera, Rossi diversificó su trabajo y creó Bebana Radio, un proyecto independiente que amplió su alcance y le permitió conectarse con audiencias distintas. En paralelo, su canal de YouTube acumula casi 200.000 suscriptores y más de 15 millones de reproducciones. Como escritor, publicó dos libros y recientemente sumó Mis Historias Paranormales, editado por Penguin Random House, donde recopila algunos de los relatos más impactantes que circularon en estos años.

Las presentaciones forman parte de una gira que busca acercar al público la experiencia de un programa que se volvió referencia en las noches de radio argentinas. Rossi sostiene que la clave de la propuesta es el contacto directo con la gente, esa posibilidad de escuchar en vivo y sin mediaciones aquellas historias que durante años se compartieron desde un estudio.

Las entradas para la función en Santa Fe están disponibles AQUÍ

Para las entradas de Paraná, consultar en este enlace