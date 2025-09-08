Bahl y Michel se reunieron con autoridades del Centro de Actividades Económicas de Chajarí

Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza Torres y Daniel Benítez, mantuvieron un encuentro con representantes del Centro de Actividades Económicas de Chajarí a fin de interiorizarse sobre las demandas y necesidades del sector.

La reunión fue realizada en la sede de la entidad y los candidatos fueron recibidos por el vicepresidente Ariel Ramírez, los vocales Luciano Luna, Alejandro Farquharson y Roberto Romero y otras autoridades.

Ramírez señaló que "se trataron las problemáticas que el comerciante y la zona están teniendo en varios sentidos”. “Los problemas que transita la industria, el comercio, los citricultores: el tema de la ‘industria del juicio laboral’, la falta de créditos, los caminos, impuestos y cosas que creemos hace mucho tiempo están mal y no se ha hecho nada al respecto”, puntualizó, según se informó en un comunicado de prensa.

En ese sentido, expresó que “el empresariado local y argentino siempre ha trabajado en la trinchera y ha tenido una gran capacidad de sobrevivir; eso no quiere decir que esté siempre”, y dijo que hoy dependen de “las herramientas propias de cada uno e intentan todos los días autoinvertarse en cada uno de los problemas que tiene cada sector”. “No tenemos mucha más ayuda fuera de lo que cada uno pueda generar por sí mismo”, aseveró.

Asimismo, valoró el encuentro en tanto “poder decir lo que uno piensa, cree y necesita”.

A este respecto, Bahl manifestó que: “Nuestro propósito en esta etapa es escuchar, dialogar y conocer concretamente cuáles son los inconvenientes y por supuesto asumir el compromiso de seguir trabajando para que se desarrolle la industria, la producción y sobre todo para que el trabajador quede arraigado en su localidad”.Michel afirmó que “para nuestro espacio la producción y el trabajo son prioridad absoluta”. “Nuestro interés es representar a los diversos sectores que impulsan la actividad económica de la provincia y construir una agenda de trabajo en común, por eso estos encuentros son muy importantes para trazar un camino conjunto”.