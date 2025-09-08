Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

En horas de la tarde de este lunes se registró un siniestro vial en el kilómetro 120 de la Autovía José Gervasio Artigas. Por causas que se tratan de establecer, un vehículo utilitario que circulaba en sentido sur-norte perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, quedando con sus ruedas hacia arriba y obstaculizando parcialmente la arteria.

La conductora, una mujer de 29 años que viajaba sola, fue trasladada al hospital local con un corte en la cabeza. Más tarde, el médico policial confirmó que las lesiones eran de carácter leve.

En el lugar trabajaron personal de Policía Caminera, Criminalística y el médico de turno.