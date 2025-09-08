Colello: “En octubre, desde Entre Ríos, le vamos a poner un freno al kirchnerismo”

El secretario de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, utilizó sus redes sociales este lunes por la tarde para pronunciarse en medio del clima político que dejó la derrota del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires. Sus declaraciones se dan en un contexto clave: el frente Juntos por Entre Ríos, que lidera el gobernador Rogelio Frigerio, selló una alianza con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Colello apuntó directamente contra el kirchnerismo. “En octubre, desde Entre Ríos, le vamos a poner un freno al kirchnerismo”, afirmó en su mensaje, en el que llamó a dejar atrás diferencias internas para priorizar la disputa con el sector que, según sostuvo, “sigue queriendo volver, necesita del Estado para sobrevivir. Por eso en Entre Ríos decidimos dejar de lado los personalismos y los egos, porque no vamos a ser funcionales a que vuelva el pasado”.

El funcionario entrerriano fue más allá al referirse al simbolismo de la expresidenta Cristina Kirchner, quien celebró el triunfo del peronismo desde el balcón en San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad: “La imagen de la expresidenta —presa— festejando en su balcón nos muestra con crudeza adónde podemos terminar si no despertamos en octubre”.

En otro pasaje, Colello admitió que dentro del frente hay diferencias, pero las relativizó frente a los objetivos comunes: “Tenemos matices entre los que compartimos el mismo norte, claro que sí. Es imprescindible escuchar más. Pero esas mejoras deben hacerse sin alterar el rumbo correcto: sostener la lucha contra la inflación, garantizar la estabilidad macroeconómica y dejar atrás el populismo”.

Finalmente, cerró con un mensaje de compromiso hacia la provincia: “Nuestro compromiso es con Entre Ríos y con su gente. Desde la provincia, vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, consolidando una alternativa que mire hacia adelante y que dé respuestas reales a los problemas de la gente”.

