Quiénes eran las víctimas del choque fatal en Entre Ríos: la historia de los amigos que viajaban a pescar

Habían salido de madrugada, con cañas y conservadoras, para ir a pescar. Pero en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12, en un paso ferroviario poco señalizado, el viaje dio un giro irreversible. Una camioneta con cuatro amigos a bordo impactó contra un tren cerealero en movimiento. Tres murieron y uno sobrevivió. Lo que debía ser un fin de semana entre amigos terminó con familias destruidas y una comunidad en shock.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Ignacio Pesalaccia (46), Darío D’Annunzio (46) y Patricio Christiansen (45). El único sobreviviente fue Diego D’Annunzio (45), hermano de Darío, quien sufrió una fractura de fémur y permanece internado en el hospital San Antonio de Gualeguay, donde evoluciona favorablemente.

En los próximos días, según informaron fuentes médicas, será trasladado a Tres Arroyos para continuar la recuperación junto a sus familiares.

Juan Ignacio Pesalaccia residía en Tres Arroyos, donde vivía junto a su pareja Lorena Novillo y sus hijos de 14 y 19 años. Hacía tres años habían emprendido juntos un negocio familiar en el centro de la ciudad: una forrajería en la intersección de las calles Colón y Lavalle. Patricio Christiansen, en tanto, pertenecía a una reconocida familia de la zona, aunque actualmente vivía en Bahía Blanca.

Según consignó Infobae, los hermanos Darío y Diego D’Annunzio continuaban viviendo en Copetonas, en el partido de Tres Arroyos. Darío trabajaba en un campo de su familia, mientras que Diego era empleado en la delegación municipal.