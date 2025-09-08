Bordet analizó el resultado electoral de provincia de Buenos Aires: “El peronismo sigue de pie”

“Este resultado demuestra que el peronismo sigue de pie, defendiendo los derechos de las mayorías frente al ajuste y la exclusión que propone Milei”, señaló el ex gobernador Gustavo Bordet a través de sus redes sociales.

“Es también un anticipo de lo que podemos lograr en Entre Ríos en octubre con la convicción de que hay otro camino posible”, expresó el diputado nacional.

“Con organización y unidad, el peronismo se prepara para abrir una nueva etapa de desarrollo y justicia social en la Argentina”, puntualizó.