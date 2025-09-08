Se realizará un encuentro online de formación musical dirigido a docentes y músicos

Se llevará a cabo la décima edición del Encuentro Nacional de Música y Educación, organizado por MOMUSI Nacional, el movimiento que impulsa la música como herramienta pedagógica para niños y niñas en todo el país. La actividad se desarrollará este sábado 13 de septiembre de manera completamente virtual, a través de la plataforma Meet. La jornada se extenderá desde las 10 de la mañana hasta las 15:00. El encuentro busca reunir a docentes, músicos y personas interesadas en la educación musical, con un programa que desarrollará talleres y otras prácticas musicales.

La mañana estará dedicada al taller "Creación de canciones a partir del juego", coordinado por la cantautora y compositora Garba, desde la serranía de La Quebrada de Río Ceballos, Córdoba. La propuesta se centra en la construcción de canciones infantiles utilizando herramientas como juegos de palabras, imágenes, melodías, rimas, números y colores. Garba desarrolló a lo largo de su carrera espectáculos para la infancia y capacitaciones docentes en distintas instituciones, incluyendo la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba.

El taller de la tarde estará coordinado por Pablo Olaz, cantautor y compositor de música para infancias, quien desde Catamarca propondrá repasar algunos enfoques. Los participantes aprenderán a trabajar con grabaciones de audiocuentos y producciones audiovisuales, reconociendo conceptos como fondo sonoro, efectos sonoros y el uso de instrumentos convencionales y no convencionales. Pablo Olaz también se desempeña como docente en el Instituto Superior de Enseñanza Artística Rubinstein, donde dicta cátedras de Práctica y Residencia, Didáctica de la Música y Conjunto Vocal, además de participar en el proyecto AMALGAMA, dedicado a la música popular y el folklore para la infancia.

La participación en el encuentro tiene un costo de $30.000 para quienes no son socios de MOMUSI, mientras que los socios con cuota anual paga al 31 de agosto de 2025 podrán asistir de manera gratuita. Además, todos los participantes recibirán un certificado que avala su asistencia y participación en la jornada.

Los materiales y el enlace de acceso a las clases serán enviados a los participantes por correo electrónico cerca de la fecha del evento.

Inscripciones acá.