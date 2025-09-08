El gobernador visitó la primera cancha de hockey sobre césped sintético del norte entrerriano

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, conoció el campo de deportes de La Paz Hockey Club y experimentar la pasión que despierta la práctica del hockey sobre césped. Estuvo acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; y el intendente Walter Martin.

El mandatario recorrió la superficie de césped sintético, dialogó con dirigentes y jugadores; y dispuso unos minutos para jugar con pequeños de la institución anfitriona.

"Esto es muy trascendente. El grupo de trabajo de La Paz Hockey Club es un ejemplo de proceso, método, lucha; en ellos está la base y el fundamento del deporte en sí", expresó el titular de Deportes de la provincia, recordando que el proyecto de la cancha de césped sintético se presentó a comienzos de julio del año pasado y que la instalación se produjo a fines de marzo del corriente, antes de su inauguración oficial el 18 de mayo último.

"Obviamente que tenemos que apoyarlo desde el gobierno provincial y estamos felices de verlo; a poco de inaugurarla, la cancha ha despertado una vorágine de chicos y grandes volcándose a practicar este deporte. Es una alegría enorme en lo que, para nosotros, son lineamientos de política deportiva fundamentales, como la masificación y el trabajo de superación", continuó.

Por su parte, la presidenta de La Paz Hockey Club, Belén Paccot, resumió el sentimiento de la comunidad, manifestando: "Es muy importante para nosotros que el gobernador y sus autoridades vengan a conocer este importante espacio deportivo que se ha generado para La Paz y la zona. Nos llena de orgullo, alegría; y de fe y confianza de que el porvenir puede ser mucho mejor para este deporte y la ciudad".

Al mencionar la finalidad que tiene la plataforma instalada en el Complejo Polideportivo municipal, Paccot resumió: "La Paz Hockey tiene como objetivo generar un espacio deportivo seguro para chicos, jóvenes y adultos, donde no solo se pueda practicar deporte sino aprender valores y características de la vida que consideramos fundamentales".