Intendentes, legisladores y dirigentes saludaron desde Entre Ríos el resultado electoral de Buenos Aires

Los dirigentes entrerrianos sacaron a relucir sus fotos con el gobernador bonaerense que quedó bien posicionado para 2027.

Tras conocerse la victoria electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires, intendentes y legisladores entrerrianos se expresaron en redes sociales.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, publicó: Felicitaciones al gobernador Axel Kicillof y a los candidatos del peronismo, por el triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires”.

Felicitaciones al Gobernador @Kicillofok y a los candidatos del peronismo, por el triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires. — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) September 8, 2025

“Felicitaciones a las y los bonaerenses que este domingo, a través de las urnas, expresaron un contundente rechazo a las políticas del gobierno de Milei, poniendo un límite claro al ajuste, a la crueldad y la violencia”, expresó Laura Stratta, presidenta del bloque de diputados del PJ:

La ex vicegobernadora Stratta en otros tiempos junto a dos ganadores de la elecciòn: Kicillof y Verónica Magario, de La Matanza.

“¡Felicitaciones Axel Kicillof! Los bonaerenses ratificaron su confianza en tu gestión. Este triunfo es un freno al ajuste y la crueldad del gobierno nacional. Con unidad, vamos a impulsar el desarrollo y progreso de nuestra Patria. ¡Fuerza Patria!”, publicó el diputado Enrique Cresto.

Felicitaciones al Gobernador @Kicillofok y a los candidatos del peronismo, por el triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires. — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) September 8, 2025

El pueblo bonaerense puso un límite al ajuste y a la crueldad. La fuerza que se expresó en Buenos Aires es nacional: unidad, organización y esperanza para construir un futuro con justicia social. Felicitaciones a las y los candidatos de Fuerza Patria”, expresó la diputada Lorena Arrozogaray.

“El pueblo bonaerense eligió: peronismo y justicia social por encima del ajuste. Felicitaciones a los compañeros y compañeras electos en una jornada democrática ejemplar. A trabajar con responsabilidad y convicción por la confianza que la gente depositó”, dijo la diputada Andrea Zoff.

La diputada Silvia Moreno, por su parte, señaló: “Los resultados en la provincia de Buenos Aires son un claro indicio de que el plan económico y político del gobierno nacional está en problemas. El modelo de ajuste se derrumba estrepitosamente. Esto demuestra que la violencia contra los más necesitados tiene un límite”.

La senadora nacional Stefanía Cora expresó: “Felicitaciones a todas las compañeras y compañeros por esta victoria peronista en PBA. El pueblo está dando mensajes contundentes de que merecemos vivir en un país donde las autoridades gobiernen pensando en su pueblo, destinando presupuesto a resolver sus problemas, con empatía y responsabilidad”.

Felicitaciones a todas las compañeras y compañeros por esta victoria peronista en PBA. El pueblo está dando mensajes contundentes de que merecemos vivir en un país donde las autoridades gobiernen pensando en su pueblo, destinando presupuesto a resolver sus problemas, con empatía… — Stefanía Cora (@StefaniaCoraOK) September 8, 2025

“Felicitaciones compañero Axel, la unidad en la diversidad para defender los derechos de los trabajadores, los jubilados, los discapacitados, los emprendedores, en fin, de las y los argentinos que queremos un país normal y un gobierno que gestione para que todos estemos mejor”, dijo por su parte el ex presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano.

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, dio la nota exponiendo críticas: “En Buenos Aires la unidad ganó, en Entre Ríos la corrupción nos negó la interna. Bahl y su pandilla usaron al PJ como blindaje personal y dejaron al peronismo en ruinas. Basta de ladrones con fueros, es hora de devolverle el partido a la gente”, sostuvo.