El riesgo país supera los 1.000 puntos y las acciones se derrumban hasta 15% tras la derrota del Gobierno

La tensión y el nerviosismo se apodera del mercado. La contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires incrementó las dudas que la city ya tenía sobre el futuro del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. Esto repercute de forma inmediata en las cotizaciones de los activos argentinos: los ADRs se desploman y el riesgo país supera los 1.100 puntos básicos. La expectativa en esta jornada que mirarán de cerca los analistas será el grado de intervención del Tesoro y del Banco Central.

En este contexto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas de hasta 20% en la apertura del mercado. La mayor baja corresponde a Grupo Supervielle (-22%), Grupo Financiero Galicia (-20,6%), Transportadora Gas del Sur (-20%), BBVA (-20%), Banco Macro (-19%), entre otros.

En tanto, el Merval en pesos se hunde 12,9% a 1.738.996,21 puntos, mientras que en dólares cede 16% a 1.204 puntos, publicó Ámbito.

Como referencia, las acciones argentinas en la bolsa local acumulan caídas anuales de hasta 70%, mientras que los papeles que cotizan en Nueva York muestran retrocesos de hasta 71%, liderados por Globant S.A.

Si bien la magnitud del golpe recuerda a lo ocurrido tras la derrota de Mauricio Macri frente a Alberto Fernández en 2019 —cuando las acciones se desplomaron más de 50% en una sola jornada—, esta vez la comparación es al menos discutible. La pérdida actual parece menos abrupta, pero se da en un contexto en el que la renta variable arrastra más de seis meses consecutivos de deterioro, lo que da cuenta de la creciente aversión al riesgo y la búsqueda de mayor cobertura.

Cómo operan los bonos y el riesgo paísPor su parte, los bonos soberanos en dólares profundizan la tendencia negativa, con bajas superiores al 15% concentradas en el tramo más largo de la curva. El Global 2029 lidera las pérdidas con un retroceso del 15,5%, seguido por el Bonar 2038, que cae 13%. También registran fuertes descensos el Global 2035, el Global 2038 y el Bonar 2030, todos con bajas en torno al 10%.

De esta manera, el riesgo país medido por el J.P Morgan alcanza los 1.100 puntos básicos.

La entidad estadounidense JP Morgan advirtió que el triunfo del peronismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires supone “una señal de que la prima de riesgo político podría extenderse en el tiempo” para la Argentina.

Desde Adcap Grupo Financiero resumieron la reacción inicial de los inversores: “Los resultados estuvieron por debajo de lo que esperaba el mercado”. Y añadieron: “Creemos que este desenlace probablemente implique una sorpresa negativa; el mercado cambiario ya lo está reflejando, con cotizaciones en el segmento cripto que superan los 1.400 pesos por dólar”.

StoneX fue más categórico: “Es momento de reordenar las cuentas. El nivel de intervención cambiaria de aquí a las legislativas dependerá de cuánta voluntad muestren las autoridades para corregir sus estrategias fallidas. El Gobierno necesita un ajuste profundo que también incluya la recomposición de los vínculos con la oposición moderada”.

El economista Gustavo Ber puntualizó: “Las legislativas serán un termómetro para medir la verdadera capacidad política del Gobierno, tanto en términos de respaldo social como de la velocidad con que podría implementar las reformas estructurales”.

Por su parte, Delphos Investment subrayó que “el salto de 250 puntos en el riesgo país en pocas semanas responde a una dinámica típica de la volatilidad pre y poselectoral, que suele alternar entre fuertes compresiones y ampliaciones según el resultado".