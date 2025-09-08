La encuestadora que más falló: había pronosticado un triunfo arrollador de LLA en provincia de Buenos Aires

El contundente triunfo del peronismo en la elección bonaerense de este domingo, diez puntos arriba de La Libertad Avanza (LLA) en el total provincial, dejó expuesta a una consultora que aseguró que el partido de Javier Milei ganaría cómodo los comicios.

La encuestadora es Isasi/Burdman, de Viviana Isasi y Julio Burdman, quienes en el último mes recorrieron distintos medios de comunicación en los que dijeron estar “totalmente seguros” de que el Presidente sería respaldado hasta por once puntos de diferencia por sobre la gestión del gobernador Axel Kicillof.

“LLA gana en la provincia de Buenos Aires. Roba en la primera, roba en la quinta y gana la tercera sección electoral, claramente. Estamos totalmente seguros, esto es Isasi/Burdman, calidad”, sostuvo en el último tramo de la campaña Viviana Isasi, en LN+.

Presentada como una de las consultoras más escuchadas por la Casa Rosada, incluso sostuvo que sus datos eran una “bomba política” porque a través de encuestas presenciales, supuestamente, se diferenciaba de sus colegas. “Nunca se hizo un estudio así”, dijo, en tándem con su socio Burdman, que se expresaba en el mismo sentido.

El domingo pasado, a justo una semana de las elecciones provinciales, Isasi consideró que Milei representaba una “esperanza” en el conurbano bonaerense. “Lo que le está pasando al kirchnerismo/peronismo es que está perdiendo el caudal electoral que tuvo en 2023, cuando había logrado Kicillof la Gobernación, con 45%”, dijo la licenciada en Comunicación y presentó un estudio que ubicaba a LLA con 37 puntos y al peronismo muy atrás, con 27.

“Será una muy buena la acción de la alianza, del frente LLA con Pro. Está diez puntos arribas del kirchnerismo/peronismo. Confiamos totalmente en nuestros números. Si proyectamos indecisos, nos da 11 puntos de diferencia”, desglosó y marcó que al peronismo se le iban votantes tanto a Somos como a la izquierda. “Fuerza Patria no puede retener. Verónica Magario en la tercera no está pudiendo retener lo que Massa había logrado en la última elección, lo mismo está pasando en el resto de la provincia”, comentó.

Sin embargo, este domingo los resultados fueron muy diferentes a los que vaticinaron los encuestadores. El peronismo no solo se impuso en la tercera sección electoral por más de 20 puntos, sino que también logró un sólido triunfo en la primera sección, con el ministro Gabriel Katopodis a la cabeza, que le sacó diez puntos al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

“El Presidente sigue teniendo la luna de miel más larga de la democracia. Después de los audios, 52% de los argentinos aprueba la gestión de gobierno”, indicaba la consultora.

Isasi, quien muestra en sus redes sociales su simpatía con el gobierno libertario, continuó con sus pronósticos hasta en las últimas horas previas a la elección. “Milei va a ganar mañana. Milei en el país tiene 51% de imagen positiva. El 52% de los argentinos, números de agosto después de los audios, apoya la gestión del gobierno naiconal. Después, tenés en la provincia de Buenos Aires 60% de rechazo de la gestión de Axel Kicillof. Y Milei tiene diez puntos arriba respecto de la imagen de Kicillof en la Provincia. Además, los bonaerenses, entre 60% y 70%, te dicen que están en contra del desdoblamiento. Hay un enojo enorme con eso”, insistió el sábado, ya en veda.

Convencida de que había una “confusión enorme” con respecto a la elección para la Legislatura, Isasi aseguró que los votos irían a LLA para respaldar al Presidente.

“Hablaban del alto desconocimiento de los candidatos, pero eso en la política del siglo XXI es una valoración. A vos te conviene siempre tener un candidato nuevo porque presentás una renovación de la política; y apuntalarlo con una marca, en este caso, yendo el Presidente a hacer campaña al conurbano profundo, que tener un candidato que tenga un alto conocimiento, pero imagen negativa”, dijo en Futuröck sobre las listas que armaron la hermana presidencial, Karina Milei, y Sebastián Pareja.

“Nos sale en los focus group y en las investigaciones que hoy el modelo Milei permea mucho más en el conurbano que lo que puede llegar a ofrecer la propuesta económica de Fuerza Patria, es el clavo", sostuvo y sentenció: “Los votos de Buenos Aires los tiene el Presidente y en este último tramo, que se picanteó la campaña, lograron que el oponente más riesgoso [por Milei] se meta en el conurbano. Y eso va a traccionar los votos este domingo en favor de LLA”.