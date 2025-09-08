Denuncian trabas al pedido de remoción de autoridades en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios

Los matriculados del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos manifestaron que "el Consejo Directivo elude el cumplimiento de la normativa vigente, negándose a dar trámite a un pedido de remoción de autoridades que se encuentra expresamente previsto en el artículo 31 de la Ley 9739 y en el artículo 53 del Reglamento Interno".

Señalaron que, en una primera oportunidad, "el pedido fue rechazado por supuestos defectos formales sin explicar de manera completa y fundada los motivos". "Ahora, y lo que resulta más grave aún, de manera informal se comunicó que tampoco se dará tratamiento al nuevo pedido, sin brindar una respuesta institucional ni respetar el procedimiento específico que la normativa establece", añadieron en un comunicado.

En esa línea, refirieron que "a ello se suma la pretensión de condicionar el trámite a un requisito que no surge de los artículos aplicables: la certificación notarial de las firmas. Tal exigencia resulta improcedente, ya que corresponde al régimen de las Asambleas Extraordinarias convocadas por el 10 % de los matriculados, y no al procedimiento propio de la remoción".

"Este accionar no solo carece de sustento legal, sino que además vulnera los principios de transparencia, participación democrática e igualdad de derechos de los colegiados, erosionando la confianza en el funcionamiento institucional", puntualizaron.

Finalmente, exigieron "que se respete la letra de la ley y el reglamento, y que se garantice el pleno ejercicio de los derechos que nos corresponden como miembros de esta institución".