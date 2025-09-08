“Jugamos mal, soy el responsable y hay que preocuparse por lo que sigue”, dijo Gómez

El entrenador de Patronato Gabriel Gómez analizó la derrota 2 a 1 contra Racing en Córdoba, por la Zona A de la Primera Nacional. “Se jugó mal, no supimos leer el partido y nos ganaron bien, ahora hay que pensar en lo que viene”, expresó.

El entrenador explicó que la intención del cuerpo técnico fue modificar el sistema en el segundo tiempo, apostando a un 3-3-1-3. “Pensamos que ellos se iban a defender en bloque bajo, pero no nos presionaron”, remarcó.

Con bronca por la oportunidad desperdiciada, reconoció que no supieron aprovechar la ventaja numérica en el primer tiempo: “Cuando arrancó el partido, ya nos habían ganado el protagonismo. Después, con uno más, te da más bronca todavía, pero ahora hay que analizar bien, seguir trabajando porque la preocupación es lo que se viene”.

En otro tramo, Gómez se refirió a la importancia de la recuperación emocional: “Hay que hablar mucho. Primero mirar de nuevo el partido, bajar un cambio, tranquilizarse porque ahora estamos todos enojados. Después, tener charlas grupales e individuales”.

Sobre la irregularidad entre el rendimiento de local y visitante, admitió que aún no encuentra una explicación clara. “Nos está pasando ahora, pero en la primera rueda ganábamos de visitante y de local nos costaba. Realmente no puedo explicar”, reconoció.

Gómez señaló que, pese a la derrota, Patronato sigue en carrera: “Faltan cuatro finales donde todo va a ser muy complicado. Estamos todavía en una posición que nos da la posibilidad de seguir en camino”.

Y finalizó de cara a lo que se viene: “No estamos lejos, pero tenemos que mejorar nosotros. Por eso hay que hacer un análisis para estas últimas cuatro fechas”.