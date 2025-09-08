Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre

La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 8 de septiembre, con varias novedades para mitad del mes.

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 8 y hasta el domingo 14 de septiembre, marcando así más novedades para la continuidad del noveno mes del año

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana

-Lunes 8 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (temporada 1)

-Lunes 8 de septiembre: La venganza de Analía (temporada 2)

-Martes 9 de septiembre: Beso o muerte

-Miércoles 10 de septiembre: Las muertas

-Miércoles 10 de septiembre: Nombre artístico: Charlie Sheen

-Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Francia

-Miércoles 10 de septiembre: Renfield: Asistente de vampiro

-Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Brasil

-Jueves 11 de septiembre: Diario de una chica experta en desastres de amor

-Jueves 11 de septiembre: Academia de Villanos

-Jueves 11 de septiembre: Beauty in Black

-Viernes 12 de septiembre: Las maldiciones

-Viernes 12 de septiembre: El otro París

-Viernes 12 de septiembre: Ocean's 8: Las estafadoras

-Viernes 12 de septiembre: Tú y todo lo demás

-Viernes 12 de septiembre: Ratu Ratu Queens: La serie

-Viernes 12 de septiembre: La bella y Bester

-Sábado 13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (Evento en vivo - 22:00 hora estándar de Argentina)

-Domingo 14 de septiembre: C.I.D (nuevo episodio)

Fuente: Noticias Argentinas.