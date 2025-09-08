La obra de José María Muscari se presenta en Paraná con un elenco de lujo

El Teatro 3 de Febrero de Paraná continúa desplegando su agenda durante septiembre y con ello llega "Sex, la obra", la propuesta del director y dramaturgo José María Muscari. Con un elenco integrado por Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera, la producción marca un nuevo capítulo en la historia del fenómeno que desde su estreno en 2019 viene recorriendo escenarios y formatos de todo el país con gran éxito. El show está programado para este viernes 12 de septiembre, a las 21:00.

La puesta de Muscari es el resultado de un proyecto que ya superó los seis años en cartelera y que fue visto por más de 400.000 espectadores. Desde su primera aparición, no dejó de realizar temporadas de verano en Mar del Plata y Villa Carlos Paz. La obra también se innovó con propuestas como "Auto Sex" (con el público dentro de sus autos), el streaming en plena pandemia, y versiones itinerantes que recorrieron distintos puntos de la Argentina y otros países vecinos.

La producción cuenta con el respaldo de Paola Luttini, histórica socia de Muscari en este proyecto, quien esta vez se une a Pablo Pérez Iglesias para encarar una gira nacional e internacional que pretende llevar la propuesta a escenarios de distintas ciudades del país.

El espectáculo aborda el sexo como tema central y repasa sus distintas aristas, como los tabúes, el cuestionamiento de las formas tradicionales y las nuevas búsquedas.

Las entradas tienen un valor de $40.000 para platea y palcos, y de $35.000 para la tertulia, disponibles en la boletería del teatro o de forma online a través de Platea Vip.