El ciclo La Escuela va al Teatro convoca a una nueva función en el Coliseo Mayor

El Teatro 3 de Febrero de Paraná abrirá sus puertas para recibir una nueva edición de "La Escuela va al Teatro", un programa que desde hace años impulsa la formación artística de los jóvenes a través de la experiencia teatral. En esta oportunidad la propuesta estará centrada en la obra "Fedra en Karaoke", una versión libre inspirada en el mito de Hipólito y en la tragedia homónima, con la dirección de Valeria Folini. La función tiene fecha para este miércoles 10 de septiembre, a partir de las 10:00.

La actividad está destinada a adolescentes y se enmarca en el trabajo del Equipo de Educación por el Arte de Teatro del Bardo, que apunta a lo pedagógico y a lo artístico en una estrategia que se inicia en el aula y culmina con la vivencia de los estudiantes en el Coliseo Mayor de la ciudad. El proyecto, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, busca que el teatro funcione como una herramienta para el conocimiento, el debate y la construcción de temas que atraviesan a las nuevas generaciones.

En esta edición, la obra servirá como punto de partida para poner sobre la mesa las identidades y los géneros, retomando problemáticas y formas de pensar antiguas para conectarlas con la forma de entender el presente. En ese vaivén entre la tragedia y la comedia, se abren preguntas sobre el papel de la mujer en las sociedades antiguas y las tensiones que aún son difíciles de sacar en la actualidad.

El valor de la entrada es de $3.000 y las reservas pueden realizarse al 343 4565942 o por correo electrónico a teatrodelbardo@gmail.com