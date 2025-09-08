El Municipio de Villaguay adquirió maquinaria por 625 millones de pesos

El Municipio de Villaguay informó la adquisición de maquinaria valuada en 625 millones de pesos para realizar tareas de mantenimiento de la localidad: "En función de las necesidades de incorporación de nueva maquinaria para el mejoramiento de la prestación de servicios a su cargo, la Municipalidad de Villaguay incorporó un camión desobstructor de cloacas, una retroexcavadora y un camión volcador".

"Esta adquisición derivada significó una inversión de 625 millones de pesos de recursos propios del estado municipal", señaló el parte oficial.

Aseguran desde la administración municipal que el camión desobstructor de cloacas "es el más moderno y potente de la provincia" cuyo valor fue de 315 millones de pesos. Es un vehículo Econovo modelo ECODS 4000/6000 montado sobre un camión IVECO 170E28. El mismo se adjudicó a la dirección de Obras Sanitarias "a los efectos de mejorar el funcionamiento del sistema de efluentes cloacales que ha quedado completamente desbordado por el crecimiento demográfico de la ciudad".

"Es importante destacar que la solución integral a dicho problema estaba en marcha mediante la obra denominada Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay Entre Ríos, la que lamentablemente se paralizó en diciembre del año 2023", aseveraron.

También informaron detalles respecto a la compra de la retroexcavadora: un equipo JCB 3CX cuyo valor fue de 143 millones de pesos.

Señalaron también que se compró un camión volcador IVECO 17-210 con caja volcadora que demandó una inversión de 167 millones de pesos.

"Estos dos últimos equipamientos se incorporaron al parque automotor del área Obras Públicas De esta manera la Municipalidad de Villaguay sigue incorporando maquinaria de última generación a todas las áreas de su estructura de servicios", finalizó el comunicado.