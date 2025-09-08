Mintcho Garramone llega a la Casa de la Cultura con su guitarra baiana

El espacio cultural ubicado en la esquina de Carbó y 9 de Julio abrirá sus puertas para recibir a Mintcho Garramone en vivo junto a destacados músicos invitados. La cita tendrá lugar en Paraná este viernes 12 de septiembre, a las 21:00.

La propuesta contará con un formato de trío que reúne a Garramone en la guitarra baiana y voz, acompañado por Tavo Pérez en bajo y Gera Falcone en batería. Juntos darán forma al repertorio que cruza las influencias de la música popular brasileña, la afrosamba y composiciones propias. La intención del concierto, según adelantaron desde la organización, es brindar un recorrido sonoro fresco e improvisado.

La apertura de la velada estará a cargo de Bololó Afrosamba, un proyecto que también practica los ritmos afrobrasileños y que buscan hacer de este encuentro un repaso por las tradiciones musicales latinoamericanas.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y se pueden reservar a través del número 343 4485181.