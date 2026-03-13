Primera Nacional: Patronato viajó a Buenos Aires para visitar a Quilmes

Patronato viajó este viernes a Buenos Aires para visitar a Quilmes por la 5ª fecha de la Primera Nacional. Luego de su última práctica en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el equipo de Rubén Darío Forestello se movió a puertas cerradas y ajustó detalles para el compromiso de este sábado a las 20 en el estadio Centenario, donde el arbitraje estará a cargo de Juan Pablo Loustau.

El cuerpo técnico del Rojinegro tuvo una semana positiva luego del paro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) del jueves al domingo último, ya que pudo recuperar a varios lesionados como Franco Meritello, Federico Bravo, Maximiliano Rueda y Facundo Heredia, piezas habitualmente titulares.

En este contexto, el DT probó variantes buscando un equipo sólido defensivamente pero también con mayor poder de fuego: Patronato anotó un solo gol al cabo de tres partidos y le convirtieron dos; todo esto sucedió ante Gimnasia y Tiro de Salta, como local, en la derrota por 2 a 1. Luego cosechó sendos empates sin goles ante San Martín de Tucumán y Atlanta, como visitante.

En principio, una probable formación para este sábado contaría con: Alan Sosa; Juan Salas, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Fernando Moreyra y Heredia; Juan Barinaga o Valentín Pereyra, Federico Bravo, Brandon Cortés o Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.

La lista de convocados: