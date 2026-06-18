Turismo Carretera: Werner llega a Rafaela sin probar, pero con un desarrollo clave

El paranaense Mariano Werner había anunciado una prueba con su Ford Mustang de Turismo Carretera, pero a pocos días para la séptima fecha en Rafaela aún no hay indicios de que el ensayo se concrete. Ante esta situación, el entrerriano se hizo presente en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata para recabar información durante la prueba de Nicanor Santilli Pazos, piloto que representa al Fadel Memo Corse en el TC Pista.

Es que el joven de Pilar maneja el mismo auto que el entrerriano condujo desde febrero del 2024 hasta diciembre de 2025, lo que le permitió al tricampeón extraer datos que serán fundamentales para este fin de semana.

Werner había prometido una prueba luego de la cuarta fecha del TC en Concepción del Uruguay. Por cuestiones climáticas no la pudo hacer, pero desembarcó en Termas de Río Hondo y se llevó la victoria con su Ford Mustang.

En entrerriano le anticipó a SoloTC que efectuaría el ensayo en la previa de la sexta fecha en Córdoba. Sin embargo, a pocos días de correr la “Carrera de los Millones” todavía no hay indicios de que se concrete.

La actividad en pista

El piloto que sí giró en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata fue Nicanor Santilli Pazos. Werner asistió a la prueba en calidad de jefe de equipo y, por supuesto, relevó la información obtenida de la máquina de Santilli Pazos para facilitar el desarrollo del Mustang del tricampeón durante el fin de semana.

Vale recordar que el auto que maneja el joven oriundo de Pilar fue el mismo que utilizó Werner desde la incursión de la nueva generación en el TC (febrero de 2024) hasta finales de 2025. Esto quiere decir que el entrerriano conoce hasta la más mínima tuerca del auto, algo que utilizó a su favor para probar distintas alternativas durante el test.

Esta unidad también es una de las pocas que ya tiene recorrido en Rafaela, debido a que participó de la séptima fecha de 2024 en el mítico trazado santafesino, aunque abandonó prematuramente en la final. En ese momento todavía predominaban los modelos de vieja generación en el TC.

En lo que respecta al 2026, Werner viene de terminar 15° en la final cordobesa, resultado que lo ubicó octavo en la tabla del campeonato a 49 puntos del nuevo líder, José Manuel Urcera (Toyota Camry). Por otro lado, aventaja por 14 unidades a Elio Craparo (Ford Mustang), quien cierra la zona de clasificación a la Copa de Oro.