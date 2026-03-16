La Justicia, otra vez en la mira de todos

La crucial dinámica de precios, consumo y actividad económica se ha vuelto a complicar y a ofrecer señales negativas para preocupación del Gobierno, de empresarios y de ciudadanos comunes. Pero la economía no es todo. En la Casa Rosada, en la oposición y en varios otros ámbitos, en estos días también acapara fuertemente la atención lo que sucede en el universo judicial.

Las nuevas revelaciones sobre el caso $LIBRA, la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), las causas que tienen (o deberían tener) a los mandamases de la AFA en el banquillo y la llegada al Ministerio de Justicia del polémico binomio Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola conforman un paquete de alto impacto y, por ahora, de imprevisibles derivaciones. Como para merecer un buen lugar en cuanto a interés y atención en la agenda pública.

En ese combo político-tribunalicio destaca, por ruidosa actualidad y evidente relevancia institucional, el exceso de prudencia (por decirlo de alguna manera) en el que ha vuelto a incurrir el fiscal Eduardo Taiano en otra causa que involucra al poder de turno.

Se trata de la investigación por el fraudulento lanzamiento de la criptomoneda que difundió (¿o promocionó?) el presidente de la Nación el 14 de febrero del año pasado. Un caso que dormitaba en la fiscalía de Taiano (¿el sueño de los justos o los impunes?) a pesar de las evidencias reunidas, hasta que fueron reveladas por investigaciones periodísticas, como la de Hugo Alconada Mon, y por la abogada y comunicadora Natalia Volosín.

Así como ya tuvo un polémico protagonismo cuando se investigaba el meteórico crecimiento patrimonial de la familia Kirchner y permitió que quedara firme un bochornoso sobreseimiento dispuesto por el inolvidable juez Federal Norberto Oyarbide, el cuestionado representante del Ministerio Público parece ser consecuente con sus antecedentes en los que primaría un exceso de prudencia o cierto déficit de afán persecutorio.

Esta vez, Taiano vuelve quedar en el foco por el caso $LIBRA, donde sobran indicios, surgidos de peritajes oficiales, que ameritan profundizar la investigación. Especialmente, los hechos acumulados desde hace tiempo en el expediente y recién revelados que refutarían afirmaciones autoexculpatorias formuladas por Javier Milei desde que el escándalo de la criptomoneda estalló hace trece meses, de lo que vienen dando cuenta las investigaciones de Alconada Mon.

Por las dudas fuentes cercanas al fiscal aclaran que nada habría tenido que ver en su actuación que un familiar suyo revista como funcionario de una importante dependencia del poder Ejecutivo de la Nación.

De cualquier manera, ante estos hechos, los diputados nacionales de la Coalición Cívica analizan pedir el apartamiento de la causa de Taiano, presentar nuevas denuncias y solicitar la interpelación de funcionarios nacionales, lo que anunciarían este lunes. Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade fueron los propulsores de la investigación judicial, al presentar una denuncia en marzo del año pasado. Un expediente que parece quemar las manos de quienes lo reciben. Hasta ahora ya pasó por siete jueces y cuatro fiscales con los magros resultados a la vista.

La ausencia de avances judiciales a pesar de esas revelaciones, así como el moroso trámite impreso a la causa por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desde que pasó a manos del siempre polémico Ariel Lijo, impiden disociarlas y, al mismo tiempo, obligan a ponerla en el contexto de la designación de Mahiques y Viola.

Ambos casos salpican a los hermanos Milei y, según fuentes que siguen de cerca el expediente de la fraudulenta criptomoneda, el viceministro habría tomado contacto con algunos querellantes. Se espera que haya sido para garantizar la imparcialidad de la investigación y la seguridad de esos interesados en llegar a la verdad.

La nueva cúpula del Ministerio de Justicia ya está funcionando a pleno y podría sumar nuevos asuntos de su interés que involucran a más integrantes de la cúpula libertaria. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recientemente complicado por sus viajes, tendría particular interés en su eficiencia.

Respecto del caso Andis, en tanto, resalta que no se hayan conocido nuevas medidas luego de los muy relevantes hallazgos y progresos que tuvo la investigación antes de pasar a a Lijo, mientras estuvo a cargo del juez Sebastián Casanello. Sobre todo, dado que en su último fallo Casanello señaló la existencia de sólidos indicios que indicarían que en los exfuncionarios y particulares procesados no terminan las responsabilidades y que los reproches penales podrían llegar mucho más arriba, tanto en el sector público como en el privado.

Según fuentes judiciales con conocimiento de la causa, en los servidores y discos rígidos de las computadoras de la droguería Suizo Argentino existen evidencias contundentes de pagos, contrataciones y vínculos irregulares que expandirían significativamente el número, el nombre y, sore todo, la importancia de los involucrados.

Sin embargo, reinaría una sugestiva tranquilidad desde que la causa cambió de juez interviniente en el círculo de los primos Menem (íntimos colaboradores de Karina Milei), de quienes en la causa habría habido referencias en diversos mensajes y comunicaciones, tanto como en el de los hermanos Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, según fuentes cercanas a ambos sectores. Bienaventurados (o privilegiados). No son tantos los conocedores del funcionamiento de la Justicia que comparten semejantes niveles de respeto y confianza sobre el magistrado ahora a cargo.

Jueces influenciables

Si bien esos escándalos están al tope de la atención y la relevancia por las consecuencias políticas, institucionales y, eventualmente, económicas que podrían tener, debajo de la superficie corren otros hechos que son motivo de interés y de preocupación, tanto en el universo judicial como político, vinculados con la flamante gestión de Mahiques-Viola.

Por un lado, está bajo observación la influencia que estos funcionarios podrían ejercer sobre jueces siempre sensibles a los tiempos políticos y atentos al poder de turno, dado el estrecho conocimiento y el vínculo personal, en varios casos de amistad a juzgar por los eventos sociales compartidos, que han cultivado con muchos de ellos tanto en el fuero penal federal como en el ordinario nacional.

Los conocedores de este universo aconsejan no solo posar la vista sobre los miembros del fuero federal en lo criminal de Comodoro Py, donde se radican causas que involucran a funcionarios públicos nacionales, sino que aconsejan mirar con detenimiento al fuero Penal Económico y en el Contencioso Administrativo.

La elevación al Senado por parte del Poder Ejecutivo de postulantes para cubrir vacantes no pasaría en lo inmediato por Comodoro Py, donde abundan los sitiales vacíos, ya que esas postulaciones están frenadas en el Consejo de la Magistratura. Es el fruto de una extraña confluencia de diferencias y de intereses cruzados.

“El caso testigo va a ser el de los pliegos para completar la Cámara en lo Penal Económico”, advierte un exfuncionario del área judicial que sigue muy de cerca las movidas en ese terreno y mantiene contacto regular con jueces y abogados.

Para evitar suspicacias cabe aclarar que la fuente de larga trayectoria en este ámbito no se inscribe entre los críticos sino ente los que considera que la elección de Mahiques como ministro puede ser positiva. A su juicio, tendría más incentivos para ocupar los cargos vacantes en la Justicia con candidatos respetables y a dar señales que reviertan las muchas prevenciones y críticas que despertó su designación.

Sus aspiraciones a futuro exceden el actual cargo. Mahiques hijo mira con apetencias el cargo vacante de Procurador General de la Nación, que, como jefe de los fiscales, con la aplicación del sistema acusatorio terminará teniendo un poder mayúsculo en cuanto al avance o desistimiento de las acciones penales. Para lograrlo necesitará el voto favorable de los dos tercios del Senado, una barrera que nadie ha conseguido traspasar desde hace ocho años. Además del amplio espectro de relaciones, se requiere no sumar mayores objeciones. Tarea para el hogar.

Mahiques no solo llegó con críticas por ser hijo del cuestionado camarista Carlos Mahiques y por la vinculación de ambos con la escudería de Daniel “Tano” Angelici, sino también por algunos jalones en su trayectoria, en la que se incluye el escandaloso viaje de un grupo de magistrados a la Patagonia, organizado por el Grupo Clarín, y respecto del cual se filtraron mensajes en los que habría intentado entorpecer la investigación sobre el pago de la lujosa excursión, que podría haber terminado en una imputación por dádivas, según algunos juristas.

Ahora hay en Comodoro Py dos casos que también podrían dar indicios de cuál será el perfil de su gestión. Se trata de la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi cuya situación es precaria, dado que fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri de un tribunal oral federal a la Cámara Federal. El Senado rechazó en 2020 esos traslados, pero la Corte Suprema dispuso que debían permanecer en esos cargos hasta que se disponga un nuevo concurso para llenar las vacantes para las que fueron designados.

“Los dos jueces, que llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), temen que ahora un nuevo concurso los deje afuera y no por sus cualidades profesionales”, dice un interlocutor de ambos que habló con ellos hace pocos días.

Curiosamente, o no tanto, Carlos Mahiques, el padre del actual ministro, cuyo traslado parecía más irregular, ya que había pasado del fuero ordinario al federal, fue, en cambio, aprobado por el Senado. Aunque, según fuentes judiciales, le cabría la aplicación del fallo de la Corte y debería también concursar para permanecer en el cargo.

Ajeno a esos detalles, Mahiques padre logró, en tiempo récord y en una decisión sin precedente durante esta gestión, que recientemente el presidente Milei enviara su pliego a la Cámara alta para que pudiera continuar como magistrado cuando se encontraba a punto de cumplir los 75 años, edad que el artículo 99 inciso 4° de la Constitución fija como límite para jubilarse, salvo nuevo acuerdo del Senado.

Tras la aprobación del traslado de Mahiques padre y el rechazo de los de Bruglia y Berrtuzzi aparecen dos nombres relevantes. En primer lugar, otra vez el del actual viceministro de Justicia, respecto de quien Bruglia y Bertuzzi habían dispuesto que se lo siguiera investigando por una falsa denuncia y la implantación de testigos falsos contra el juez Casanello para tratar de apartarlo en la causa en la que investigaba a Lázaro Báez y a sus hijos, de los que el actual viceministro era abogado defensor.

En segundo lugar, asoma el nombre del senador camporista Eduardo “Wado” de Pedro, de gran influencia en el Consejo de la Magistratura y en la comisión de acuerdos del Senado.

De Pedro no solo es tan mercedino como los Mahiques, de cuyo hijo ministro es congénere y con el que ha tenido cierta cercanía, sino que, además, cultivaba un particular encono respecto de Bruglia y Bertuzzi por su actuación decisiva en causas que involucran a su jefa, Cristina Kirchner. “Los enemigos de mis amigos son mis enemigos” y “amigos son los amigos” podrían ser los axiomas a aplicar.

El poder real está relacionado por una suma casi infinita de hilos visibles e invisibles. Una trama indestructible para quienes la tejen, generalmente, más en las sombras que a la luz del día. No es para cualquiera. Y el último límite institucional de ese poder es la Justicia.

Se entiende que tanto importe, preocupa y esté en la mira. Mucho más en estos días en los que la marcha de la economía cruje y altera el humor social.

Fuente: La Nación