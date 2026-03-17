Juan Julián Tomás de Rocamora, fundador de pueblos

El 19 de marzo de 1783, Rocamora fundó San Antonio de Gualeguay, y nombró a Vicente Navarro como primer alcalde.

El 25 de junio eligió a Juan de Mármol como alcalde de Concepción del Uruguay, segunda fundación ejecutada aquel año.

San José de Gualeguaychú comenzó a escribir su historia el 18 de octubre, asumiendo Esteban García como alcalde de la localidad.

Quedó trunco su proyecto para Nogoyá y Paraná.

En Granada de Nicaragua, el 25 de abril de 1740, nació Juan Julián Tomás de Rocamora, hijo de José de Rocamora y Jacinta del Castillo, uno de los hombres más trascendentes que aparecen en la historia de Entre Ríos.

En tal sentido, María Cristina Demonte y Rosa Coralia Troncoso afirman que “no sólo por el hecho de haber fundado villas entrerrianas y de haber sido el primero en denominar a esta provincia con el nombre que aún conserva, sino porque su acción cubrió el ámbito limitado por los ríos y luego alcanzó todo el país”.

Se inició en las armas en 1750.

Durante el Virreinato del Río de la Plata llegó a Buenos Aires y luego a Montevideo como ayudante mayor del Regimiento de Dragones de Almanza.

Se casó en la Iglesia Catedral de Buenos Aires con María Ramona Ibáñez, de cuya unión nacieron José Pascual, María Bernarda, María Gregoria y María Telésfora.

Humberto Vico exalta su espíritu progresista, “emprendedor, compenetrado plenamente de los problemas económicos, sociales y políticos que afligían a los pobladores”.

Facundo Arce asegura que la misión cumplida por Rocamora en Entre Ríos “es la manifestación concreta de una nueva política en la región, dirigida a satisfacer urgentes necesidades relacionadas con el desarrollo de las poblaciones”.

El 11 de agosto de 1782 envió al virrey Vértiz el Plan Económico y Militar, donde expresaba su admiración por el paisano, demuestra inquietud por fomentar nuevas industrias, se preocupa por contener a quienes por desmedidas ambiciones pretenden adueñarse de las mejores tierras y hace referencia a los vagos y malhechores que huyen de la justicia y se refugian en aquella zona.

Aseguraba finalmente que, “fuera pleitos, valga la razón y asegúrese que ejecutado como planteo, antes de muchos años será la de Entre Ríos la mejor provincia de esta América”.

Entregó terrenos a los aborígenes Gregorio Yavi y Lorenzo Santiago Tandi.

En 1802 llevó adelante la expedición a la Banda Oriental para preservar el orden y la seguridad.

Enfrentó a los invasores ingleses, y en 1809 fue designado Teniente de Gobernador de Misiones.

Se adhirió a la Revolución de Mayo y ayudó a Manuel Belgrano en su Campaña al Paraguay.

El Triunvirato le concedió el retiro a comienzos de 1812, cuando tenía 71 años.

Murió en Buenos Aires, el 17 de marzo de 1819.

Entre sus papeles se encontró la primera descripción del Arroyo Clé, que efectuara a los 42 años.

“La región es inaccesible en invierno por las aguas. Y en el verano intransitable aun a los animales menos fieros, por pantanoso y por madriguera general de tigres en sus horribles pajonales”.

(Memoria sobre Tomás de Rocamora, publicada originalmente por Roberto Romani en su perfil de Facebook)