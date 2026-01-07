La quinta víctima: falleció la joven que estaba internada por el siniestro vial registrado el lunes en Chajarí

Así quedó la Volkswagen Suran, tras volcar e incendiarse en inmediaciones de la Ruta Nacional 14, en el empalme con Avenida 25 de Mayo, en el ingreso a Chajarí.

Desde la Jefatura de Policía de Federación se informó que la Comisaría de Chajarí dio cuenta del fallecimiento de la adolescente que estaba internada en el Hospital San Martín de Paraná a raíz de un siniestro vial que ya se había cobrado cuatro vidas.

Se trata de Raquel Astrid Martínez -de 17 años-, quien había ingresado el 5 de enero pasado.

El vehículo siniestrado fue un Volkswagen Suran, que se incendió mientras circulaba por la Ruta Nacional 14, en el empalme con Avenida 25 de Mayo, en el ingreso a Chajarí. Como desenlace fatal, cuatro personas fallecieron en el interior del auto, en tanto que Martínez había sido trasladada primero al Hospital “Santa Rosa” y posteriormente derivada al “San Martín” de Paraná.

Los hechos se registraron en la madrugada del lunes pasado, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, el rodado con cinco ocupantes a bordo despistó en una curva, chocó contra el guardrail lateral, volcó sobre la calzada y se incendió en cuestión de segundos.

Tras controlar las llamas, personal de Bomberos que trabajó en el lugar logró extraer a cuatro cuerpos, tres mujeres y un varón, mientras que la quinta ocupante, una adolescente de 17 años, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital Santa Rosa, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la complejidad de su cuadro, la chica luego fue derivada a Paraná y hoy se comunicó su deceso.

Las autoridades confirmaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Nora del Carmen Techeira, de 44 años, Omaira Ruth Martínez (17), Gabriela Liz Martínez (20), todas domiciliadas en General Roca, Río Negro, y David Techeira (30), con domicilio en Posadas, Misiones.