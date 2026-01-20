Un hombre resultó con lesiones tras fuerte choque y vuelco de camiones en ruta 11

El choque entre dos camiones que circulaban en el mismo sentido por la ruta provincial 11, cerca de Diamante, dejó un conductor con lesiones leves. Uno de los vehículos volcó y el otro terminó incrustado en un árbol.

Un siniestro vial ocurrió durante la mañana de este martes en la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 59, y dejó como saldo un conductor con lesiones leves. El hecho involucró a dos camiones de gran porte que circulaban en el mismo sentido de circulación, de norte a sur.

Según se informó oficialmente, personal policial de la comisaría Costa Grande, que se encontraba realizando patrullajes preventivos, fue alertado sobre el choque y acudió de inmediato al lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el accidente había sido protagonizado por dos camiones.

Uno de los vehículos es un Iveco modelo 170, conducido por un hombre de 30 años, oriundo de Aldea Protestante, mientras que el segundo camión involucrado es un Iveco modelo 320, al mando de un conductor de 48 años, domiciliado en Crespo.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, ambos rodados circulaban en el mismo sentido cuando, por causas que se tratan de establecer, el primer camión perdió el control. En ese contexto, el segundo vehículo lo impactó, lo que provocó posteriormente su despiste y finalizó sobre la banquina.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Iveco modelo 170 resultó con escoriaciones y lesiones de carácter leve. El hombre fue asistido en el lugar por personal de salud del Hospital San José, sin que fuera necesario, en principio, su traslado de urgencia.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se ordenó la intervención del área de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en la zona del siniestro, informó Canal Once.

Desde la institución policial reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener las medidas de precaución al conducir, especialmente en rutas provinciales con circulación de vehículos de gran porte, con el fin de prevenir siniestros viales y resguardar la vida de quienes transitan por ellas.