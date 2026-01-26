Fatal accidente en la Ruta Nacional 127: un camión jaula se despistó y su conductor perdió la vida

El siniestro vial se produjo en inmediaciones del kilómetro 117 de la Ruta Nacional N° 127.

Un trágico siniestro vial se registró este lunes en la Ruta Nacional N° 127, con el saldo de una persona fallecida, según informó el Puesto de Control Vial Federal, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 117 de la mencionada traza, en inmediaciones del puente sobre el arroyo Las Toscas, en cercanías al acceso a la localidad de Bovril, en el Departamento La Paz. Por causas que aún son materia de investigación, un camión jaula que circulaba por el sector se despistó al tomar una curva y cayó al vacío.

Como consecuencia del violento impacto, la cabina del vehículo se incendió, provocando el fallecimiento inmediato del conductor, quien quedó atrapado en el interior del rodado. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no fue posible evitar el desenlace fatal.

Personal del Puesto de Control Vial Federal acudió al lugar y procedió inicialmente al corte total del tránsito, con el objetivo de resguardar la zona y facilitar las tareas de auxilio y peritaje. Posteriormente, y una vez controlada la situación, se habilitó el tránsito asistido, mientras se continuaban las actuaciones correspondientes.

Las autoridades trabajan para establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el siniestro, al tiempo que reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por sectores de curvas y puentes, especialmente en rutas de alto tránsito pesado.