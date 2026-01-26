En lo que va del año ya murieron 20 personas en siniestros viales en Entre Ríos: “La cifra es alarmante”

Ya son 20 las personas fallecidas en siniestros viales en Entre Ríos en los primeros 26 días del 2026. Al respecto, el director General de la Policía Científica, Ricardo Galliusi, y el director de Seguridad Vial de Entre Ríos, Diego Passarello, señalaron que la cifra “es alarmante”.

De acuerdo al análisis estadístico de los datos oficiales relevados por Ahora.com, este mes hubo menos intervenciones de la Policía Científica –que actúa en casos de fallecimientos o lesionados graves-, que en enero de años anteriores, pero la cifra de fallecidos es superior debido a tres choques que tuvieron múltiples víctimas.

Passarello indicó que “otro dato a contemplar es el flujo vehicular, enero y febrero son particularmente especiales, en las primeras semanas de enero recorrieron las rutas provinciales y nacionales de Entre Ríos más de 140.000 vehículos, lo que aumenta el riesgo. En cuanto a las alcoholemias, el año pasado terminamos con más de 830 alcoholemias positivas en toda la provincia y este mes se desarrollaron mas de 50.000 controles de alcoholemia y en lo que va del año ya tenemos 80 alcoholemias positivas en rutas. Este es un numero que nos muestra que hay un trabajo de prevención que se hace”.

“Además de los distintos índices de alcohol en sangre, sabemos las consecuencias que tiene el alcohol a la hora de conducir, el riesgo que potencia cualquier tipo de siniestro y hay que destacar el trabajo que se hace para prevenir siniestros donde el alcohol es determinante. Hay que seguir trabajando sobre la conciencia y la educación porque en Entre Ríos la tolerancia al alcohol al conducir es cero”, planteó.

Galliusi además marcó que “hay estadísticas de todo tipo en relación a siniestros viales en Policía Científica, y obviamente que los fines de semana están marcados por la franja etaria entre los 25 y 32 años, que tiene que ver con la noche, el disfrute, y se ve exceso de personas dentro del habitáculo del vehículo”.

En relación con la educación vial y la concientización, Passarello sostuvo que “durante 2025 hubo más de 600 intervenciones de educación vial en toda la provincia, llevando conciencia y trabajando sobre educación vial. Uno entiende que no es suficiente, que tiene que ser transversal y esto tiene que llegar no solo a la escuela o al club, sino que tiene que ser un tema que se trate en las familias, y tiene que ser transversal si queremos revertir esta situación. Es un problema de orden mundial, en Argentina 12 personas mueren por dia como consecuencia de un siniestro vial grave, y 7 de cada 10 siniestros se debe a una colisión, lo que nos obliga a reflexionar. La seguridad es una construcción social, la hacemos entre todos”.

Hubo 13 fallecimientos en sólo 3 choques

En la mañana del 2 de enero, se produjo un choque de dos vehículos sobre la ruta 136, kilómetro 28, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, en el que murieron tres personas.

Las víctimas fatales fueron una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre de nacionalidad argentina, oriundo de la ciudad de Rosario.

El fallecido iba acompañado por su esposa, quien estaba embarazada y, finalmente, terminó falleciendo en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a causa de las heridas.

Dos días después, el domingo 4 de enero, otro siniestro vial ocurrido en la ruta 20 dejó un desenlace fatal de cinco muertos. En el lugar del choque murieron Jonathan Morh, de 19 años, y dos mujeres oriundas de Villa Elisa: Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79. A ellos, se suman las muertes de la última sobreviviente, Elina Gay Barreto, y pocas horas antes también había muerto su compañera de viaje, Martina Michel Moyano, que falleció el martes por la noche.

En Chajarí, el lunes 5 de enero, una familia viajaba desde General Roca (Río Negro) hacia Misiones para disfrutar de sus vacaciones. En el acceso a Chajarí, la Volkswagen Suran en la que se trasladaban volcó y se incendió.

Bomberos Voluntarios hallaron dentro del vehículo los cuerpos calcinados de Nora del Carmen Techeira, de 44 años, sus hijas Gabriela Liz Martínez, de 20; y Omaira Ruth Martínez, de 17; además de su hermano David Techeira, de 30 años.

Dos días más tarde, Astrid Martínez, de 17 años, melliza de Omaria, falleció en el Hospital San Martín de Paraná tras sufrir quemaduras en el 95% de su cuerpo.