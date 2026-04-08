Accidente laboral: un obrero de Victoria sufrió graves heridas en una fábrica

Un operario de 53 años se encuentra internado en el Hospital “San Martín” de Paraná con graves heridas tras protagonizar un accidente laboral en una fábrica de bloques de ladrillos de la ciudad de Victoria.

Según se informó el sitio Ahora.com, el hecho ocurrió a la medianoche en Ardal S.A., una fábrica de ladrillos tipo Retak, que está ubicada en la zona de la dársena, en el puerto local.

El accidente se produjo cuando una correa o cuerda de una de las máquinas se cortó de forma imprevista. El desprendimiento golpeó con extrema violencia al trabajador, domiciliado en la ciudad.

Tras el impacto, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Salaberry, donde ingresó con una fractura de costilla y sangrado en el bazo. Debido a la complejidad del cuadro, y luego de recibir las primeras atenciones, se dispuso su derivación inmediata al Hospital San Martín de Paraná, donde ingresó durante la madrugada de este miércoles para ser intervenido y monitoreado por especialistas.