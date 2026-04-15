Dos motociclistas heridos tras chocar con un camión en Ruta 12 durante la lluvia

Dos personas que se trasladaban en motocicleta resultaron lesionadas este martes por la noche, en medio de la lluvia, tras un choque con un camión sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías del acceso a Estación Camps, en el departamento Diamante.

El siniestro vial se registró alrededor de las 21 en el tramo que une Crespo con General Ramírez, donde, por causas que se tratan de establecer, colisionaron una moto Gilera y un camión Iveco.

Según se informó, en la motocicleta viajaban dos personas de 60 y 23 años, mientras que el camión era conducido por un hombre de 45 años. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, en dirección hacia Camps.

Tras el impacto, personal policial y Bomberos Voluntarios trabajó en la zona realizando tareas de prevención, mientras que agentes de salud asistieron a los motociclistas, quienes presentaban lesiones.

En tanto, el conductor del camión resultó ileso, publicó El Observador.

Por disposición de la Fiscalía de turno de Diamante, se llevaron adelante las diligencias de rigor, entre ellas la extracción de sangre a los conductores involucrados.