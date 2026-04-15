Abrió la inscripción al registro de emprendedores para la 5ª edición de Diseña Paraná

El registro abrió este miércoles 15 de abril y permanecerá vigente hasta el 29 de abril. Está dirigido a emprendedores, diseñadores y creativos locales que deseen formar parte de esta iniciativa que impulsa el desarrollo del sector en la ciudad. Las personas interesadas podrán inscribirse de manera online a través de este formulario.

La convocatoria está destinada a quienes residan en Paraná y su área metropolitana, incluyendo localidades como Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde y Sauce Montrull, entre otras.

El jefe de Gabinete de Secretarías de Estado, Santiago Halle; junto a la coordinadora del programa Marca Paraná, Anabel Waigandt; y al subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, Oscar Bustamante anunciaron la apertura del registro de emprendedores con diseño, en el marco de la 5ª edición del programa de Fortalecimiento para el Diseño en Paraná: Diseña Paraná 2026.

Halle valoró la nueva edición: "es una alternativa que propone trabajar en dos aspectos importantes: el rol de Estado facilitador, que acerca y articula a los sectores público y privado; y también, teniendo en cuenta las alternativas que el programa ofrece como proceso de acompañamiento, el perfil de un Estado que brinda oportunidades. Todo esto, atravesado por una iniciativa que busca sostener y seguir construyendo la identidad de nuestra ciudad".

En este sentido, Waigandt, destacó: "cada nueva edición de la Diseña Paraná buscamos innovar y mejorar la propuesta formativa y de acompañamiento, este 2026 el foco está puesto en colaborar y brindar herramientas orientadas a la comercialización; entendemos que el contexto de baja de consumo afecta fuertemente al sector y exige intensificar acciones para promover más ventas".

Por su parte, Bustamante, señaló que el programa "busca posicionar al diseño paranaense como sector económico pujante a nivel local, generando nuevos emprendimientos y escalando los ya existentes, potenciando nuevas oportunidades comerciales y propiciando la atracción de inversiones. En este sentido, es parte de la activa política de trabajo junto al sector privado".

Sobre Diseña Paraná

Diseña Paraná es un programa que promueve la creatividad y el talento local, consolidando a la ciudad como un referente del diseño. A través de capacitaciones, talleres, espacios de formación, ferias y circuitos, genera oportunidades de crecimiento, profesionalización y visibilización para quienes trabajan en el campo del diseño, en los rubros indumentaria, textil, objetos, accesorios, almacén natural, diseño multisoporte, entre otros.

La inscripción al registro permite acceder a las diferentes instancias del programa, incluyendo capacitaciones, tutorías, clínicas de diseño y eventos especiales. A su vez, el programa de capacitaciones cuenta con el apoyo de las facultades, colegios profesionales y otras organizaciones del Consejo Asesor de Marca Paraná.

Cabe destacar que formar parte del registro es requisito para participar del proceso de fortalecimiento, aunque no garantiza la selección final para la feria Diseña Paraná, instancia que cierra el recorrido anual.

Un programa que sigue creciendo

En su edición 2025, el registro superó los 300 emprendimientos inscriptos y desarrolló una agenda diversa de actividades formativas. A lo largo del año, los participantes accedieron a herramientas para fortalecer sus proyectos, consolidar sus marcas y ampliar sus horizontes profesionales.

Como parte del proceso, algunos emprendimientos fueron seleccionados para participar en clínicas de diseño, donde recibieron acompañamiento personalizado y trabajaron en profundidad sus propuestas junto a un equipo interdisciplinario. Esta instancia permitió definir los proyectos que finalmente formaron parte de la feria.

Desde la organización invitan a todos los emprendimientos con perfil de diseño a sumarse a esta nueva edición y ser parte de una red que impulsa la identidad, la innovación y el desarrollo local.