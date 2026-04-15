La Jam de Racing recibe a músicos paranaenses, con una propuesta de jazz y música latinoamericana

El grupo musical Entre Tres, integrado por los músicos paranaenses Mauro Leyes, Nahuel Lenardón e Iván Petrich, se presentará este viernes 17 de abril a partir de las 21 en el marco del ciclo organizado por la Jam de Racing (esquina Villaguay y Perón) en la ciudad de Paraná.

La formación de Entre Tres surge del encuentro de tres instrumentistas con trayectorias profesionales muy diversas, que decidieron converger en este proyecto para abordar nuevas texturas musicales desde su origen común en la capital entrerriana.

Leyes, Lenardón y Petrich proponen un repertorio que transita por el jazz y la música de raíz regional, aportando cada uno su experiencia previa en distintos ámbitos de la escena musical.

Desde la organización de la Jam de Racing señalaron que esta es una de las fechas más esperadas del calendario actual, debido a la calidad interpretativa de los protagonistas y al retorno de las actividades en el espacio.

Durante la jornada habrá servicio de cantina y opciones gastronómicas que estarán disponibles durante toda la noche para acompañar el desarrollo del espectáculo.

La velada contará con una modalidad de contribución voluntaria que incluye la participación en diversos sorteos.