En medio de la judicialización, designaron al juez de Paz en Crespo

El Poder Ejecutivo designó al nuevo juez de Paz de Crespo a Jorge Alberto Kriger, seleccionado de una terna que votó el Concejo Deliberante de esa ciudad en marzo último en medio de un proceso cruzado por la polémica y por la judicialización: sendos amparos presentados por abogadas tuvieron un revés en primera instancia, aunque ahora se aguarda un pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El decreto N° 823, del 31 de marzo último, puso fin al proceso de selección, y designó a Kriger para ocupar el cargo de juez de Paz con competencia en Familia en Crespo, función que hasta ahora está a cargo de la jueza Vanesa Visconti.

En marzo último, el Concejo Deliberante de Crespo aprobó por mayoría una terna de abogados para ocupar el Juzgado de Paz. Los postulantes propuestos fueron Rocio Dinorah Weber -escribiente actual en el Juzgado de Paz de Crespo-, Rocío Guadalupe Rodriguez Mayer -abogada, mediadora, oriunda de Nogoyá- y Jorge Alberto Kriger -abogado, socio de Beltrán Cepeda, concejal oficialista-. El Concejo procuró así ocupar el cargo de titular del Juzgado de Paz en función de lo que establece la Ley Orgánica de los Municipios N° 10.027.

Dos abogadas, Sonia Gabriela Spreafico y Mariela Andrea Hildermann reprocharon el procedimiento que siguió el Conejo Deliberante y acudieron con un recurso de amparo a la Justicia.

Spreafico señaló que en la sesión del 18 de marzo último el Concejo Deliberante de Crespo “efectuó sesión especial -sin convocatoria a la ciudadanía con la finalidad de aprobar una terna de postulantes al Juzgado de Paz de Crespo. Denuncia que esa terna no fue precedida de ningún concurso público de ninguna especie, sino que se originó en una propuesta del Sr. Intendente hecha luego de cerradas las sesiones legislativas del año 2025; propuesta que originó una convocatoria a sesiones extraordinarias en pleno mes de enero 2026 del Honorable Concejo deliberante que terminó en un rotundo fracaso porque los concejales pasaron esa terna para ser tratada en el periodo ordinario de sesiones”.

Y que aprobaron “en una sorpresiva sesión de dudosa legalidad en relación a la Ley Orgánica de Municipios, remitiendo la misma a la Gobernación para que el Señor Gobernador designe al Juez de Paz”.

Pidió a la Justicia Solicitó que “se ordene a ambos demandados a la exhibición pública y publicación en los sitios web y demás canales de información ciudadana de los actos administrativos respectivos vinculados a la terna elevada o elevar al Sr. Gobernador para cubrir la vacante del Juzgado de Paz de Crespo; ello, con la finalidad de, eventualmente, plantear nulidades constitucionales, recursos de amparo o cualquier otra medida judicial o administrativa que los vecinos de la ciudad de Crespo sean titulares, frente al desconocimiento manifiesto de las bases republicanas y los Derechos Humanos desplegados por los poderes públicos, especialmente la Municipalidad de Crespo”.

De paso, hizo saber que “uno de los postulantes -Dr. Jorge Kriger-es nada menos que el socio profesional de uno de los concejales que votó la terna -Dr. Beltrán Cepeda-. Agrega que ambos, son, además, socios profesionales del actual Ministro de Obras Públicas, Dr. Hernán Jacob”.

El juez de juicio Gervasio Pablo Labriola declaró “abstracta” la cuestión planteada y rechazó por “inadmisible” el amparo.

Como expresidenta del Concejo Deliberante de Crespo, Hildermann hace notar “la anormalidad del funcionamiento” del cuerpo deliberativo crespense “y ante un tema tan importante, como es la designación del Juez de Paz, el día 18/02/2026 presentó una nota dirigida a la Presidencia del Consejo Deliberante con el afán de hacer un aporte e invitar a efectuar la convocatoria; la cual describe y adjunta como prueba documental”.

Aun así, el 17 de marzo el Concejo recibe a los postulantes a integrar la terna que finalmente se eleva al Ejecutivo provincial “desconociendo cómo fueron convocados o llamados; y el día 18 de marzo de 2026, sin publicitarlo, ni mencionarlo en los medios locales, en hora de la noche, sancionan y aprueba una resolución, que aprueba una terna, desconocida por todos los crespense; y el día 19/03/2026 de manera express, se elevó” al Ejecutivo el decreto respecto conteniendo la terna.

Esa terna, aseguró, “fue armada sin convocatoria y a dedo, en forma arbitraria e ilegal avasallando los derechos de todos los profesionales que deseaban concursar”.

Pidió a la Justicia sentencia “haciendo lugar a la acción de amparo, y se declare la inconstitucionalidad, ilegitimidad, arbitrariedad y nulidad del procedimiento llevado adelante para la conformación de la terna destinada a cubrir el cargo de Juez de Paz de la ciudad de Crespo con competencia en materia de familia, con costas”.

Pero la jueza de juicio María Carolina Castagno declaró “inadmisible” el amparo.

Ahora, ambos recursos llegaron en apelación al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por lo cual la selección del nuevo titular del Juzgado de Paz de Crespo está con final abierto, según la información del sitio Entre Ríos Ahora.

El presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa, observó críticamente el proceso que se llevó adelante en Crespo. “Es imperioso que haya un proceso de selección, aunque sea mínimo. Más en Crespo que tiene un Juzgado de Paz de segunda categoría, que tiene competencia en Familia. No se puede poner a cualquier persona en esa función. Mi opinión es que por lo menos, si judicialmente no se frena, que por lo menos el Gobernador haga intervenir al Consejo de la Magistratura para que evalúe en una entrevista a los ternados”.