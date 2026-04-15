Alessandra Waitomo presentará su nueva novela ambientada en la pandemia

La escritora y artista paranaense Alessandra Waitomo encabezará este viernes 17 de abril la presentación de su nuevo libro titulado Una calandria en el silencio del mundo, en las instalaciones del Museo Casa de Gobierno. El encuentro literario tendrá lugar a las 18 en el edificio ubicado en la intersección de las calles México y Córdoba de la ciudad de Paraná, con el propósito de dar a conocer una obra que explora las vivencias humanas durante el periodo de aislamiento social.

La novela de Waitomo propone una inmersión en la vida cotidiana de dos parejas de jóvenes que por diversas circunstancias se ven obligadas a compartir una vivienda durante los meses de confinamiento obligatorio. A través de las páginas, la autora describe cómo el encierro transforma los vínculos afectivos y genera nuevas dinámicas de convivencia marcadas por la incertidumbre y el temor frente a lo desconocido.

Uno de los ejes centrales de la publicación es la búsqueda de la belleza en medio del aislamiento y la crisis. El libro detalla cómo, a pesar de la angustia y las transformaciones personales que atraviesan los protagonistas, surgen pequeños instantes de conexión y contemplación que actúan como refugio frente al contexto exterior.

La trama se desarrolla íntegramente en escenarios reconocibles de Paraná.

La actividad será de acceso libre y gratuito.