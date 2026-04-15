San Benito invita a celebrar sus 147 años con deporte, feria y cultura

La presentación fue este martes en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Será este domingo 19 de abril con una maratón, espectáculos artísticos y emprendedores. Estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: "Es importante acompañar desde el Gobierno provincial estos eventos y que el aniversario de nuestros pueblos y ciudades esté presente. La idea siempre es compartir la identidad cultural de cada lugar y también, generar un intercambio con pueblos vecinos".

El intendente de San Benito, Ariel Voeffray, expresó: "Preparamos una gran jornada. Es muy importante para nosotros visibilizar el cumpleaños de nuestra casa, así que nos vamos a juntar todos para pasar un lindo momento. Invitamos también a vecinos de localidades cercanas a que se acerquen".

También estuvieron: la directora de Programas y Programación Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado; Ariel Noguera, coordinador de Cultura y Turismo de San Benito; Pablo Farías, organizador de la Maratón San Benito Corre. Durante la rueda de prensa se presentaron dos parejas de baile del Taller de Danzas Folclóricas de San Benito.

La presentación fue este martes en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Será este domingo 19 de abril con una maratón, espectáculos artísticos y emprendedores. Estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales. Organiza el Municipio de San Benito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: "Es importante acompañar desde el Gobierno provincial estos eventos y que el aniversario de nuestros pueblos y ciudades esté presente. La idea siempre es compartir la identidad cultural de cada lugar y también, generar un intercambio con pueblos vecinos"

Sobre los festejos

Domingo 19 de abril:

9:30hs: San Benito Corre | Maratón Aniversario 147°: 3K Caminata Recreativa – 5K – 10 K Competitiva. Largada en el Parque Vieytes – Inscripciones acá. Más info: 343 4597206

16hs: Festejos Centrales 147° Aniversario de la Ciudad: Acto, emprendedores, artesanos, cantina, patio de comidas. Música y danza: Taller de Danzas Municipal, Miriam Gutiérrez – Alcides Giles Dúo, Banda de Música Municipal, La Previa Cumbia y Grupo Trinidad.

Entrada: un alimento no perecedero para Cáritas Parroquial. Estacionamiento autos: $6000 / Motos $3000.