Lluvia intensa en Paraná: un árbol de gran porte cayó sobre un auto en calle Malvinas

Un árbol de grandes dimensiones cayó este miércoles sobre un auto en la ciudad de Paraná, en medio de las lluvias que afectaron a la capital entrerriana.

El hecho ocurrió en la intersección de Malvinas y Córdoba, donde el ejemplar se desplomó y terminó sobre un vehículo estacionado debajo.

El coordinador de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, Lucas García, confirmó lo sucedido al sitio Ahora.com, e indicó que personal municipal trabajaba en el lugar para retirar el árbol y despejar el sector.

“Desde las 5.50 empezó a soplar viento fuerte. Hay una alerta naranja para toda la ciudad”, señaló. Además, indicó que el hecho se produjo cerca de las 7.10.

El episodio se produjo en el marco de las precipitaciones registradas durante la jornada, que generaron complicaciones en distintos puntos de la ciudad. Por estas horas, las tareas se concentraban en remover el árbol caído y evaluar los daños ocasionados sobre el automóvil.