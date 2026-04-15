En Concordia una escuela suspendió las clases por el agua “marrón” y el deterioro edilicio

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 31 y Primaria N° 32 "Benito Juárez", en Concordia, decidió interrumpir las actividades presenciales ante la falta de respuestas de las autoridades provinciales. La medida de fuerza surge tras denuncias por el estado del agua potable y el avanzado deterioro del edificio escolar.

El conflicto, que cuenta con el respaldo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Concordia, se agravó desde el pasado jueves. Según manifestaron los padres y docentes, “el agua para consumo general salía turbia, con color marrón”. Ante el riesgo sanitario que esto implica, se decidió que no habrá clases presenciales hasta que se garantice la salubridad del suministro.

Desde la institución fueron tajantes al solicitar una solución inmediata: "Exigimos pronta solución ante el riesgo del consumo de agua y/o utilización de la misma para higiene personal y de alimentos". En ese sentido, puntualizaron la necesidad de una "urgente reparación de recinto de tanques y bombas de agua con situación de pérdida, que pone en riesgo a personal, docentes y estudiantes".

Sin respuestas de la Departamental de Escuelas

A pesar de la gravedad de la situación, los referentes del reclamo indicaron que, hasta el comienzo de esta semana, "no hay respuestas de la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia". Esta falta de comunicación oficial fue el factor determinante para ratificar la suspensión de las actividades escolares.

Un edificio con fallas estructurales múltiples

El problema del agua es solo la superficie de una crisis edilicia más profunda. Tras una recorrida gremial, se detallaron falencias que comprometen la seguridad de quienes asisten al establecimiento:

• Riesgo eléctrico: Se detectaron "desperfectos eléctricos en Laboratorio, en días de lluvia, por humedad de la pared".

• Filtraciones e inundaciones: Existe información de una "inundación del Salón por desperfecto del desagüe", sumado a "filtraciones en el techo de la planta superior".

• Servicios básicos: El gremio precisó que "el ascensor se encuentra clausurado por desperfecto" y que existen "varios sanitarios clausurados por pérdida de agua y desperfecto de mochilas".

• Seguridad: Las luminarias externas no funcionan debido a problemas derivados de la humedad.

Reclamo de una reparación integral

La comunidad educativa y el sindicato docente AGMER no solo exigen el arreglo de los tanques, sino que demandan una "urgente reparación integral del edificio escolar". Advierten que las condiciones actuales de precariedad representan un peligro constante para los alumnos, docentes y personal auxiliar que transitan diariamente por la institución de la Capital del Citrus.

(Con información de los medios Diario Río Uruguay y El Entre Ríos)