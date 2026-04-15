Blanca Osuna encabezó el acto recordatorio por los 20 años de la Ley de Educación Nacional

Este martes 14 de abril, en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación se realizó un acto recordatorio de los 20 años de la aprobación de la Ley de Educación Nacional 26.206, organizado por la diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos) junto a legisladores de otros espacios y dirigentes gremiales.

En ese marco se exhibió el documental “26206/Tintina”, dirigido por Alejandro Vagnenkos.

En un contexto de desfinanciamiento del sistema educativo impulsado por el Gobierno Nacional, que ya acumula más de 177 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, lo que está en juego es el derecho a la educación.

En ese sentido, el ex ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, señaló que “la decisión política de Néstor Kirchner permitió colocar a la escuela pública en el centro de un proyecto nacional, y que la Ley de Educación Nacional 26.206 sigue siendo un proyecto de país con asignaturas pendientes”.

Por su parte, la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, advirtió sobre el incumplimiento de las leyes vigentes y de las medidas judiciales, y remarcó que “discutir la vigencia de esta ley es necesario”, en tanto la experiencia democrática argentina exige el cumplimiento efectivo de los derechos educativos.

En tanto, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso afirmó que “la educación es un derecho social” y describió la situación crítica del sistema educativo, con docentes que no llegan a fin de mes y escuelas “explotadas”.

A su turno, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Educación Técnica (AMET), Andrés Besel, reivindicó a quienes votaron la ley y alertó sobre la situación actual, señalando contradicciones como el desfinanciamiento de escuelas agrarias, y la necesidad de garantizar oportunidades educativas para todos los estudiantes.

“Volver sobre la Ley de Educación Nacional hoy es volver a una idea clara: la educación es un derecho y una responsabilidad indelegable del Estado. Y ese piso, que parecía garantizado, hoy vuelve a estar en disputa”, remarcaron los presentes.

“26206/Tintina” recorre la vida de una escuela y su comunidad, pero también cuenta una historia que se repite a lo largo de todo el país. Porque la escuela no es solo un edificio: es identidad, es pertenencia, es igualdad hecha experiencia.

“En ese sentido, la actividad también permitió reafirmar una idea que hoy vuelve a estar en disputa: la educación es un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar, sostener y fortalecer, no de desfinanciar ni abandonar. Por eso este encuentro no es solo una proyección. Es también una forma de decirnos, entre nosotros y hacia afuera, que no vamos a bajar los brazos. Que el mensaje que trae esta historia —el de una comunidad que lucha por su escuela— nos interpela profundamente. Nos interpela a ratificar nuestro compromiso absoluto: acompañar cada reclamo, cada protesta, de quienes hoy sufren el recorte, la falta de recursos, el abandono”, dijo Osuna.

Junto a Filmus, Terigi, Alesso y Bessel, participaron de la actividad legisladores y legisladoras de distintos bloques, la secretaria general del Sindicato de Docentes Particulares (SADOP), Marina Jaureguiberry, referentes de institutos de formación docente y representantes de todos los sindicatos del sector.