Frigerio viaja a Río de Janeiro a exponer junto a funcionarios nacionales sobre modernización institucional

El gobernador Rogelio Frigerio participará este miércoles y jueves en Río de Janeiro junto a funcionarios nacionales de una cumbre internacional organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El mandatario entrerriano expondrá sobre modernización institucional.

El Diálogo Regional de Políticas del BID reunirá a representantes de gobiernos, organismos internacionales y del sector privado en torno a un tema clave: "Soluciones digitales para una gestión fiscal inteligente".

En la apertura de la sesión plenaria intervendrá el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, con una exposición sobre "La importancia de la consolidación fiscal a nivel nacional y subnacional". A continuación, Frigerio expondrá sobre "Gobernanza fiscal y modernización institucional en los gobiernos subnacionales: desafíos y oportunidades", según se informó en un comunicado de prensa.

El encuentro -considerado una de las principales instancias de debate sobre modernización fiscal en la región- tendrá como eje la transformación digital de los sistemas tributarios y de administración pública, el uso de tecnologías para optimizar la recaudación, la fiscalización inteligente y la eficiencia del gasto público, se indicó.

“El mandatario entrerriano fue invitado a compartir su experiencia desde la gestión provincial, en un espacio que reunirá a ministros, gobernadores y especialistas de distintos países, así como a referentes del sector privado vinculados a la innovación tecnológica aplicada a la gestión pública”, se detalló.

También se aclaró que la participación del gobernador forma parte de una misión organizada y financiada íntegramente por el BID, “lo que implica que no generará gastos para la provincia”.

“De esta manera, Entre Ríos estará presente en una agenda internacional donde se discuten los desafíos comunes de los gobiernos frente a la necesidad de modernizar sus instituciones, mejorar la transparencia y avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y sustentables”, concluye el parte de prensa.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos