Lanús venció a Estudiantes en el cierre de la décima fecha

Lanús le ganó 1-0 a Estudiantes de La Plata, en condición de visitante, en el cierre de la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con este resultado, el Granate llegó a los 12 puntos en la Zona A y se acercó a los puestos de clasificación a los octavos de final; mientras que el Pincha se mantiene con 15 y perdió la chance de acercarse al líder, Vélez Sarsfield.

La primera jugada de peligro fue favorable al Granate. Ramiro Carrera puso a correr a Bruno Carrera, que se metió dentro del área, se acomodó y remató. Sin embargo, un cruce providencial de Tomás Palacios evitó la caída de la valla del conjunto local.

Tras el dominio inicial de la visita, Estudiantes se hizo dueño del trámite: llegó a incomodar a la defensa rival por medio de subidas por las bandas, sobre todo con Edwuin Cetré como abanderado, aunque le faltó claridad en los metros finales.

Pasada la media hora, el Pincha continuó buscando la apertura del marcador, esta vez con remates de media distancia. En primera instancia, Joaquín Tobio Burgos probó, pero su tiro se fue desviado. Luego, Ezequiel Piovi exigió a Nahuel Losada, que respondió firme con sus guantes.

A poco del final de la primera etapa, Cetré sacó a relucir su habilidad y entró al área sobre el sector izquierdo con la pelota dominada, se perfiló y efectuó un remate rasante. Aún así, Losada se estiró y tapó lo que hubiera sido el primer gol de la noche.

En el inicio del complemento, Estudiantes estuvo cerca de abrir el marcador. Santiago Núñez conectó un tiro de esquina tirado en forma de centro desde la izquierda, pero Losada volvió a aparecer con una volada fantástica para mantener el cero en su arco.

A los 29 minutos del segundo tiempo, Lanús pudo quebrar la igualdad. Con un contraataque, que tuvo varias instancias y se inició un las manos de Losada, Dylan Aquino puso el 1-0 tras un centro de Eduardo Toto Salvio.

Finalmente, el Granate se hizo dueño del partido tras el tanto, neutralizó las opciones de Estudiantes y se llevó tres puntos fundamentales para el certamen.

En cuanto al calendario próximo de los dos equipos, Estudiantes visitará a Gimnasia de Mendoza el martes 17 de marzo desde las 21.15. Por su parte, Lanús recibirá el mismo día a Newell’s a partir de las 19, consigna Infobae.