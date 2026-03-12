Con la proyección de un documental, homenajearán al veterano de guerra Luis Sacha Almeida

La Escuela de Educación de Jóvenes y Adultos número 39 Guido Marizza, ubicada en la capital provincial, llevará a cabo este viernes 13 de marzo un acto de homenaje y memoria dedicado a la figura del veterano de guerra de Malvinas Luis "Sacha" Almeida. La jornada central consistirá en la proyección del documental titulado Sacha. Combatiendo el silencio, un audiovisual que recupera el testimonio del suboficial enfermero rescatista de la Fuerza Aérea Argentina. El evento comenzará a las 20 en el edificio escolar de Avenida Almafuerte 1060 y contará con la participación especial del director del film, Gustavo Enrique Kaesbach.

Luis Almeida mantuvo un vínculo estrecho y afectivo con la institución, de la cual fue padrino durante varios años. La escuela, además, rinde tributo con su nombre a Guido Marizza, otro soldado entrerriano que perdió la vida durante la gesta de Malvinas. A través de esta actividad, las autoridades del establecimiento y los realizadores del documental buscan profundizar en el conocimiento histórico de la guerra, desde un lugar más humano, centrado en la labor de sanidad y rescate que desempeñó Almeida.

Luis Sacha Almeida nació en Concepción del Uruguay y fue uno de los principales impulsores de la Caminata de las Antorchas, una movilización que se realiza hace más de quince años de manera ininterrumpida cada 1 de abril, partiendo desde la Catedral de Paraná hacia el Monumento a los Caídos, donde se desarrolla la vigilia oficial. Tras su fallecimiento en 2023 y como un gesto de reconocimiento a su perseverancia, la organización decidió que dicha iniciativa lleve formalmente su nombre bajo el lema "Caminata de las Antorchas Luis Sacha Almeida. Sin Malvinas no hay Patria".

La actividad es gratuita y abierta a todo público.