Fútbol: Argentina propuso alternativas para jugar la Finalíssima en Europa

El presidente de AFA, Claudio Tapia, recibió al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en el marco de las negociaciones por la Finalíssima.

El escenario del partido de la Finalíssima que deben sostener la selección argentina de fútbol ante su par de España todavía no se definió, luego del conflicto bélico que obligó a mudarse de su sede original, Doha, Qatar. Tanto la Tanto la UEFA como la Conmebol trabajan en conjunto para llegar a un acuerdo, aunque desde el país ibérico ya dan por hecho que se jugaría en el estadio Santiago Bernabéu.

El descontento de la AFA se generó a través de la decisión de UEFA de que el Santiago Bernabéu hospede el evento, ya que la selección de España obraría como local. Resulta que la entidad europea, por tener los derechos organizacionales de esta edición, se reunió con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y acordó la sede sin consulta previa con Conmebol o el organismo argentino.

Por eso, Alejandro Domínguez viajo expresamente a la Argentina para respaldar la decisión de AFA. No obstante, este viernes se reunieron las partes y se le ofreció a la UEFA que el encuentro se juegue en Portugal, Inglaterra (cualquier estadio salvo Wembley, que ya tiene ocupado un amistoso entre Inglaterra y Uruguay) o Italia, pero en ningún caso la Finalissima se disputaría en España.

La opción del estadio Monumental que mencionó Tapia se debió a una chicana para España, por querer definir un encuentro neutral con localía. De hecho, la noche de la fecha inicial, el 27 de marzo, brindará un concierto AC/DC.

En el caso de que no se llegue a un acuerdo, el duelo quedará sin resolución, a falta de tan sólo dos semanas de la fecha inicial. Si se cancela o suspende, la AFA debería organizar nuevos amistosos, debido a que incluso el que estaba previsto ante Qatar el martes 31 está en stand-by por el conflicto persistente en Medio Oriente.

La crisis bélica produjo problemas de todo tipo en la región y el deporte no se escapó de ello. La sede original era el estadio Lusail (donde la Albiceleste ganó el campeonato del mundo en 2022), pero las tensiones desembocaron en la suspensión del fútbol en el país.

Además, el cuerpo técnico de la Selección Argentina liderado por Lionel Scaloni mantiene cierta preocupación por la sucesión de eventos alrededor de la Finalissima. Son los últimos partidos previos al Mundial 2026, que podrían servir de filtro para la lista final de convocados, consigna TyC Sports.