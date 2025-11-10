Uader presenta una Tecnicatura en Inteligencia Artificial

La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) presenta la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial, una propuesta innovadora que marca un hito para la institución y la universidad.

El acto y firma del convenio será este martes 11 de noviembre, a las 10, en la Sede Central de la FCyT, en Oro Verde.

Estará presente el decano de la FCyT, Juan Pablo Filipuzzi; el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; y el presidente de la Asociación Cooperadora de la FCyT, Franco Virjan.

La primera cohorte de la Tecnicatura se dictará en la Sede Villaguay, con una duración total de dos años y en modalidad presencial, combinando clases en sede con instancias de videoconferencia.