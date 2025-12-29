Nación anticipó $220 mil millones a Entre Ríos, para afrontar “dificultades financieras transitorias”

Mediante el decreto 922/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dispuso otorgar un “anticipo financiero” a la Provincia de Entre Ríos. La información fue difundida este lunes por el sitio El Entre Ríos, y da cuenta del artículo primero, donde se lee: “Dispónese otorgar, en el Ejercicio Fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, un anticipo financiero a la Provincia de Entre Ríos por hasta la suma total de Pesos Doscientos Veinte Mil Millones ($220.000.000.000)”.

En los considerandos, y a modo de justificación, explica que el objetivo del anticipo, que es a su vez un préstamo, pasa por “subsanar dificultades financieras transitorias” de la administración entrerriana. De manera aún más explícita, dice: “el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.

Respecto de la devolución de los fondos que Nación adelanta a Entre Ríos, el artículo segundo del decreto faculta a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía “a disponer la cancelación del anticipo otorgado, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548 (Coparticipación) y sus modificaciones o el que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico”.

Más adelante, la norma autoriza a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía “a retener automáticamente los fondos emergentes de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que la sustituya, y de otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado más sus intereses, con el fin de cancelar los fondos que se otorgan con más sus intereses”.